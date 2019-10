Dobrla vas Iz lutkovnega gledališča so mladi dobrolski igralci preklopili v klasično gledališče. Predstavili so se z malo drugačno zgodbo o Faustu in pokazali, da obetajo še zanimivo gledališko prihodnost.

Iz ozadja zadonijo rifi trdorokerske himne Highway to hell avstralskih glasbenih dinozavrov AC/DC, na odru pa se pojavi doktor Faust. Star, osivel, betežen in za povrhu še na rolatorju. Minil je mladostni sijaj, ostala je samo še starost. Toda Faust si želi nazaj mladosti. Zvarek, ki ga kuha, pa mu pri tem ni kaj v pomoč. Kaj preostane drugega, da sklene pogodbo s hudičem in mu obljubi svojo dušo.

Pri Slovenskem prosvetnem društvu Srce v Dobrli vasi deluje nova gledališki skupina, imenovana Teatrsrce, minuli konec tedna je vabila na svojo prvo premiero v domači Kulturni dom. Na sporedu je bila Smešna zgodba o čarovniku Faustu, ki sta jo z mladinci režirala domačina Peter Grilliz in Marko Druml.

Zgodba je res smešna, saj ni samo Faust bolj zguba kot kaj drugega, temveč tudi hudič ni več to, kar je bil. Kje so tisti časi, ko je še sam lahko komandiral in strašil? Tokrat mora celo za tako malenkost, kakor je sklenitev pogodbe s Faustom, prositi svojo ženo. In ta mu potem natrobi ušesa polno očitkov, pa še hči mu ukazuje in ga ošteva.

A pogodba se vendarle sklene, Faust je spet mlad in kot se spodobi za mladeniča, takoj navali na ženski svet. Še dobro, da tedaj še ni bilo gibanja MeToo#, saj ga Faust res pošteno lomi na svojem osvajalskem pohodu. A tudi za Fausta in hudiča se nekega dne čas izteče in tedaj je treba nazaj v pekel. Tam pa čakata hudičeva jezikava žena in osivela hči …

Dobrolski igralski podmladek je v prejšnjih letih nastopal z lutkami, tokrat pa so se prvič na oder postavili kot igralci. Prvi koraki so za koga bili še rahlo negotovi, a v celoti je skupina pokazala več kot samo gledališko zagnanost. Znajo namreč igrati tudi brez lutk in tudi tako prevzeti publiko. Ta jim je ves trud povrnila z zares dolgim aplavzom, vmes pa z igralci še zapela ob spremljavi harmonike. Kaže, da imajo torej v Dobrli vasi dobre obete za nadaljevanje gledališke umetnosti, mladini na odru (David Kontschitsch, David in Luka Lesjak, Stefan Neuwersch, Dunja in Dana Gregorič, Magdalena Wrienz, Sara Sienčnik, Jan Ilgovc in Christian Krabath) pa pri tem stoji ob strani še zanimiva režiserska dvojica.