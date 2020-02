Celovec Krovno športno organizacijo Slovencev na Koroškem vodi že 28 let – Pomlajen odbor in štirje častni člani

Na rednem občnem zboru Slovenske športne zveze (SŠZ) v torek zvečer v Celovcu je bil ponovno potrjen za pred sednika krovne športne organi zacije Slovencev na avstrijskem Koroškem Marijan Velik. Za stopniki nad 30 v to športno zvezo včlanjenih slovenskih in dvojezičnih društev so Veliku, ki je že 28 let na čelu krovne organizacije slovenskega športa na Koroškem, soglasno zaupali vodenje edine krovne športne organizacije za man datno dobo, ki se izteka leta 2024. Marijan Velik je poklicno vodja slovenskih sporedov v deželnem studiu avstrijske ra diotelevizije (ORF) in tudi predsednik Društva športnih novinarjev na Koroškem.

Za novega podpredsednika krovne športne organizacije so delegati občnega zbora izvolili ljudskošolskega učitelja Mar jana Smida, na mestu tajnika pa tudi v naslednji štiriletni dobi ostaja Marko Loibnegger. Njegov namestnik je Mihi Se her. Za blagajnika Slovenske športne zveze pa so na občnem zboru vnovič izvolili Kasimirja Oražeja, njegova namestnica pa je Magdalena Kulnik. Na daljnji člani odbora so Stefan

Hribar, Silvo Kumer, Alexan der Mak, Willi Ošina, Peter Trampusch, Darko Urbajs, Erih Užnik, Martin Wiegele in Alena Wieser.

Iz odbora pa so se iz staro stnih razlogov umaknili nekda nji dolgoletni predsednik (1972 do 1987) in nazadnje podpred sednik Danilo Prušnik, tajnik zveze od 1996 do 2012 Ivan Lukan, »oče« zahomških orlov Franci Wiegele in Anton Malle, prvi predsednik leta 1996 usta novljenega košarkarskega kluba »KOŠ Celovec«. Nave denim je Slovenska športna zveza za zahvalo za delo v pre teklosti in za zasluge za sloven skišportnaKoroškempodelila častno članstvo.

Občnega zbora so se kot ča stni gostje udeležili olimpionik in ambasador R Slovenije za fair play v športu Miro Cerar, predsednica komisije za zamej ski šport pri Olimpijskem ko miteju Slovenije Sonja Poljšak ter predstavnik Urada za Slo vence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak.

Največji izziv za športno leto 2020 je za krovno športno or ganizacijo Slovencev v Avstriji izvedba evropskega nogome tnega prvenstva narodnostnih

manjšin, ki bo potekalo od 20. do 27. junija v Celovcu in na južnem Koroškem in katerega se bo udeležilo 24 moških in šest ženskih reprezentanc iz vse Evrope. Europeade 2020 se bo prvič udeležila tudi nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji, iz Avstrije pa bo poleg reprezentance koroških Slo vencev (selektor Marijan Velik) sodelovala še reprezentanca gradiščanskih Hrvatov.