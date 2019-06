Beljak Nekdaj je Jesenice v slovenski gornjesavski dolini in Trbiž v danes italijanski Kanalski dolini povezovala železniška proga, odprta leta 1870. Slabo stoletje kasneje, leta 1966, so jo ukinili. Kratkovidna prometna logika je vseeno dolgoročno imele pozitivne posledice, saj je na nekdanji železniški trasi bila v novem tisočletju urejena kolesarska pot. Od minule sobote je 40-kilometrska kolesarska povezava med Trbižem in Jesenicami z lahkoto dostopna tudi iz Koroške.

Premierno se je namreč 8. junija ob 8.15 z železniške postaje v Beljaku odpeljal na Trbiž kolesarski vlak, za katerega se je Paco Wrolich, kolesarski koordinator pri koroški turistični zvezi Kärnten Werbung »boril celih osem let.« Letos bo v petkih, sobotah in nedeljah ter ob praznikih kolesarski vlak med Beljakom in Trbižem vozil petkrat na dan, med Beljakom in Jesenicami pa štirikrat na dan, na obeh relacijah v obe smeri. V prihodnjem letu naj bi ponudba bila veljavna vsak dan v poletni sezoni. Vstop in izstop z vlaka je mogoče na vseh železniških postajah na progi.

Ob 8.15 se je torej minulo soboto prvič odpeljala kolesarska skupina iz Beljaka do železniške postaje Zeleni gozd (Boscoverde) na Trbižu. Od tam se kolesarska pot rahlo vzpenja proti vzhodu, skozi dobesedno zeleni gozd, čez star železniški viadukt, mimo cvetočih travnikov, dokler pri Ratečah ne doseže ozemlja Republike Slovenije. Od tam se pot prijetno spušča, naravna kulisa skalnih vršacev Julijcev je tu še posebej impozantna.

Vmes je mogoč postanek pri Zelencih, obsežnem mokrišču, kjer izvira Sava Dolinka, ali pa kratek izlet v Nordijski center v Planici z znamenito letalnico. Za počitek se ponuja Kranjska Gora, a tudi sicer okrepčevalnic na poti ne manjka. Na Jesenicah je mogoče z obiskom Zgornjesavskega muzeja na Stari Savi storiti še kaj koristnega za splošno razgledanost, še prej pa v Mojstrani v Planinskem muzeju.

Zaradi naštetega, pa tudi zaradi vseskozi asfaltirane podlage, je proga prav posebej primerna tudi za družine, saj omogoča aktivno preživljanje dneva. Pot je mogoče opraviti tudi v obratni smeri, se pa z izhodiščem na Jesenicah nabere okoli 200 višinskih metrov vzpona več. Skratka, novi železniško-kolesarski projekt povezuje tri države z dvema železniškima povezavama in eno kolesarsko potjo.