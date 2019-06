Videm Meseca septembra lanskega leta je Koroška konsenzna skupina organizirala v javnosti zelo odmevno srečanje treh kultur v Podkloštru. Konsenzna skupina je na to izdala obširno dokumentacijo o srečanju in njegovih zanimivih izsledkih.

To sredo sta Marjan Sturm in Josef Feldner brošuro predstavila v Vidmu v Italiji in vodila razgovore s podpredsednikom deželnega parlamenta Stefanom Mazzolijem in deželnim svetnikom za turizem in gospodarski razvoj Sergiem Binijem.

Sturm in Felder sta poudarila, da je tromeja med Slovenijo, Italijo in Avstrijo stičišče treh velikih evsropksih kultur, romanske, germanske in slovanske. To je enkratno v Evropi, če ne celo v svetu. To posebnost je treba izpostaviti in poudariti, da je regija po tolikih grozotah in vojnah lahko regija miru in sodelovanja, ki koristi turizmu, ljudem, gospodarstvu in je lahko zgled za širši svet. Regija miru pomeni sodelovanje, preseganje zgodovinskih travm in uveljavitev človekovih in tudi manjšinskih pravic. Sogovorniki so se z vizijo strinjali in poudarili, da podpirajo iniciative, kot sta jo predstavila Marjan Sturm in Josef Feldner.