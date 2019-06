Ljubljana/ Celovec Darko Brlek, slovenski klarinetist, glasbeni menedžer in nekdanji direktor ljubljanske Opere je od leta 1992 umetniški vodja in od leta 1995 visoko čislan in uspe-šen direktor Festivala Ljubljana. Spored, ki ga postavlja leto za letom na noge, je milo rečeno svetovnega formata in slovenska prestolnica se blažena kopa v siju imenitnega umet-niškega utripanja. Kajpada župan Zoran Jankovič ko steber stoji za svojim izvrstnim glasbenim menedžerjem. O Brlekovih visokih mednarodnih funkcijah pa drugič več.

V torek je Darko Brlek v Celovcu s prevajalko Zdenko Hafner-Čelan in gostiteljem generalnim konzulom RS Milanom Predanom predstavil medijem obete letošnje sijajne poletne Ljubljane.

Predvčerajšnjim je bil v Križankah na sporedu muzikal Briljantina, v ponedeljek pa se bo operni velikan Plácido Domingo predstavil v vlogi dirigenta in izvedel eno najlepših vokalno-inštrumentalnih del, Verdijev Rekviem. Žal so vse vstopnice že razprodane.

Ostaneta v juniju le še dva dogodka: Poletna noč – Poklon Marjani Deržaj v četrtek, 20. junija, ob 21. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani – svojevrsten hommage ženski in pevki, ki je bila pogosto večja od glasbe same …

Od 27. do 30. junija pa lahko uživate Ljubljana Festival na Ljubljanici – in se pogreznete v štiridnevje neprimerljivih glasbenih ognjemetov …

Naslednji teden vse o julijski ponudbi! Info in vstopnice: