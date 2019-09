Mozirje Pri Podjunskem ribiškem klubu šteje med najvažnejše naloge, da nudi članom in naraščaju strokovno ribiško izobrazbo športnega ribolova. Zato so tudi letos uresničili tabor mladih ribičev, ki se vsako leto odvija pri drugi ribiški družini v Sloveniji: »Vsako leto skušamo najti drugo zanimivo lokacijo,« pravi predsednik društva Jozej Krasnik in dodaja: »Hvala ribiški družini Mozirje s predsednikom Milanom Kojcem za povabilo.« Tabora se je udeležilo sedem mladih članov Podjunskega ribiškega kluba v starosti med 8 in 15 let. Pridružili so se jim vrstniki iz ribiške družine Mozirje. V glavnem so mladinci lovili krape. Potekali pa sta tudi dve tekmovanji – najprej v ribolovu na plovček, nato pa še v ribolovu na dno. Ribolov na plovček je zmagal član Podjunskega ribiškega kluba Benjamin Lipnik.