Tobias Mistelbauer je bil kot edini Avstrijec sprejet v svetovni mladinski zbor. Mladi glasbenik je v mnogih zborih aktiven kot pevec in pevovodja. Nedavno je prejel sporočilo, da je prepričal mednarodno strokovno žirijo in bo letos sodeloval pri mednarodnem zboru. Ta bo z nemško mladinsko simfonijo nemški, italijanski in nizozemski publiki predstavil program, ki bo vseboval Beethovnovo 9. simfonijo z evropsko himno ter izvirno delo skladatelja Tana Duna z naslovom »Nine — Ode to Compassion«. Dominik Hudl je študenta glasbe in informatike na graški univerzi obiskal na domu v Šentprimožu. V oddaji bo Tobias Mistelbauer osvetlil nekaj osebnih pogledov na zborovsko dejavnost slovenske narodne skupnosti na Koroškem, govoril pa bo tudi o svojih ciljih in vizijah.

Zajtrk s profilom z Tobiasom Mistelbauerjem bo v soboto, 24. februarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.