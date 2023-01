10. aprila leta 1991, pred skoraj 32 leti, je bil Avgust Brumnik prvič izvoljen za predsednika Slovenske prosvetne zveze. To funkcijo je prevzel od Tomaža Ogrisa, pred njim pa je bil predsednik Valentin Polanšek, Brumnikov učitelj in kulturni vzor, kakor se je izrazil v videosporočilu občnemu zboru Slovenske prosvetne zveze. Po skoraj 32 letih se je Avgust Brumnik odločil za umik v drugo vrsto, vendar so ga izvolili za predsednika nadzornega odbora. V soboto, 21. janaurja 2023, bo gost v oddaji »Zajtrk s profilom«. Torej natančno dva tedna prej, ko bo 4. 2. 2023 minilo 95 let od rojstva Valentina Polanška, njegovega učitelja, ki ga še danes pogreša. Z Gustijem Brumnikom, kot ga imenujejo prijatelji, se bo pogovarjal Miha Pasterk.

Oddaja Zajtrk s profilom bo v sobota, 21. januara, ob 9.04–10.00, Slovenski spored ORF