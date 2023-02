Že v svoji vajeniški dobi je Milan Blažej vzljubil Slovenski atletski klub. »Ker je bil slovenski klub, kjer se je govorilo slovensko, kjer so igrali naši fantje«, poudarja. In Milan je ostal svojemu klubu zvest do danes: skoraj petdeset let je že odbornik SAK, večino časa kot blagajnik, pomagal je in pomaga povsod, kjer je pomoč potrebna. Danes upokojeni dolgoletni vodja Mohorjeve tiskarne v Celovcu, ki si je z ženo zgradil v Galiciji dom, pa je bil in je tudi kulturno zelo zainteresiran in se rad spominja časa, ko je nastal in navduševal občinstvo tamkajšnji otroški oziroma mladinski zbor Amabilis, ki ga je vodila njegova žena in pri katerem so seveda pele vse tri hčerke Blažejeve družine. Gost v »Zajtrku s profilom« pa je že dolga leta tudi občinski odbornik Enotne liste. In pri vsem, kar dela, mu je glavno vodilo ohranitev slovenske besede na Koroškem. Milana Blažeja bo gostil Jurij Perč.

Zajtrk s profilom bo 4. februarja, 9.03–10.00, na frekvenci slovenskega sporeda ORF