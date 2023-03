Na letošnji reviji »Koroška poje« je zborovodja Stanko Polzer preprečljivo nastopil z MePZ Danica in vzporedno predstavil novo spletno pesmarico Venec slovenskih. Pred nekaj tedni so ga povabili v žirijo letošnjega zborovskega tekmovanja »Koroški zbor leta 2023«. Vse to kaže, da je lahko kar zadovoljen z dosežki, ki pa so seveda sad vztrajnega dela skozi desetletja, odkar se je po maturi na Slovenski gimnaziji leta 1981 odločil za študij glasbene vzgoje, instrumentalne glasbene vzgoje (petje in klavir) ter za študij zborovskega dirigiranja pri prof. Karlu Ernstu Hoffmannu na Glasbeni visoki šoli v Gradcu. Danes poučuje glasbeno vzgojo na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu ter klavir in glasbeno teorijo v Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. MePZ Danica vodi od leta 1992. S Stankom Polzerjem se bo pogovarjal Miha Pasterk.

Oddaja Zajtrk s profilom bo v soboto, 25. marca, od 9.03–10.00, gost bo Stanko Polzer. Oddaji lahko prisluhnete na radijski frekvenci Slovenskega sporeda ORF.