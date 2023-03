Od 17. do 19. marca je bil v Dobrli vasi tradicionalni Jožefov sejem. 157. sejem je obiskalo približno 18.000 ljudi, razstavljalci in kramarji, skupaj jih je bilo 140, so bili z obiskom zelo zadovoljni. Za Novice smo sejem obiskali v nedeljo in se pogovarjali z nekaj razstavljalci.

Birmanci so odlično postregli v jesus Cafeju Mladinskega centra OKAY

Letošnjemu Jožefovemu sejmu je bilo naklonjeno tudi vreme, topli žarki sonca so minuli konec tedna privabili tisoče ljudi na dobrolske ceste. Začetki sejma segajo nazaj v leto 1864, ko so dobili tržno pravico. Iz tega se je skozi leta iz enodnevnega sejma, ki so ga do leta 1969 prirejali vedno 19. marca, razvilo ljudsko slavje, ki traja cel vikend, od petka do nedelje. Tudi letos je bila ponudba zelo pestra, od kmetijske mehanizacije do oblačil, avtomobilov, podjunske salame in atrakcij v zabaviščnem parku je bilo na sejmu za vse želje poskrbljeno. Sejem je v soboto uradno otvoril deželni glavar Peter Kaiser, ki se je zahvalil organizatorjem trga in razstavljalcem zaželel uspešno trženje, vsem gostom pa veliko veselja in zabave v Dobrli vasi.

Na Jožefovem sejmu smo bolj uspešni kot na pliberškem jormaku. Peter Grilliz, SEAT IGERC, ŠMIHEL

Odprtje sejma je v obeh deželnih jezikih moderiral Peter Grilliz, ki je po poklicu prodajalec avtomobilov pri podjetju Seat Igerc v Šmihelu. »Na Jožefovem sejmu smo bolj uspešni kot na pliberškem jormaku, tudi zaradi letnega časa, spomladi je potreba po avtomobilih bolj dana,« je povedal Grilliz in dodal, da je Jožefov sejem zelo važen faktor pri prodaji avtomobilov. Trenutno je veliko govora o novih avtomobilih na električni pogon. »Privatniki so do električnih avtomobilov zelo zadržani, podjetniki pa te avtomobile zaradi davčnih olajšav zelo cenijo,« pojasnjuje Grilliz in razlaga, da se navadni potrošniki bolj zanimajo za hibridni pogon, največ prodanih avtomobilov pa ima na splošno še vedno bencinski motor.

Družina Dovjak iz Sel je vidno uživala.

Domače Slovensko prosvetno društvo Srce je za sejem tudi letos na parkirišču pred kulturnim domom priredilo bolšji trg s knjigami, ki so jih izločili iz društvene knjižnice, ker so dobili nove knjige. Predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch: »Na sejmu smo prisotni, da pokažemo obiskovalcem, da v Dobrli vasi obstaja slovensko društvo in da tukaj živi slovenska beseda. Ponujamo slovenske knjige, naši društveniki pa vse od oblek, igrač ali smučk. Ponujamo rabljene stvari v smislu ekologije in trajnosti, namesto da jih vržemo stran, jih raje damo komu drugemu.«

Ljudje cenijo podjunsko salamo zaradi avtentičnega okusa. Vse, kar sem imel zraven, sem prodal, več ne gre. Stefan Pototschnig, PODJUNSKA SALAMA, Šteben

Poleg bolšjega trga so društvenice in društveniki ponujali še ape-rol-špricer, »ker moramo ženske tudi nase gledati, da imamo kaj za popiti, medtem ko so naši otroci na avtodromu,« sta se nasmejali sotrudnici društva Rosana Pucher in Paula Schein-Kontschitsch.

Sodelavke in sodelavci podjetja Partl so imeli vse dni polne roke dela.

Dobrolski mladinski center OKAY za Jožefovo tradicionalno organizira »jesus CAFE«. Gerhard Mischitz od septembra 2022 vodi mladinski center: »Jesus cafe je bolj miren kraj na sejmu, tukaj ljudje malo posedijo in se ob kavi in domačih kremnih rezinah počutijo dobro.« Za dobrolski mladinski center je jesus CAFE vir dohodka za delovanje med letom. »Financiramo birmansko delo in birmanci pridno pomagajo v kuhinji in strežbi,« je povedal Mischitz, ki je hvaležen Magdaleni Wrienz in ekipi, ki sta poskrbeli za okusne kremne rezine.

Trženje je na Jožefovem sejmu na prvem mestu. Tudi Sara in Anna Polzer z Bistrice pri Pliberku sta pridno nakupovali.

Podjunske salame je na Jožefovem sejmu prodajal kralj salam Stefan Pototschnig. »Ljudje cenijo podjunsko salamo zaradi avtentičnega okusa, ki se ga naše stranke spominjajo iz otroštva,« meni Pototschnig. Za Pototschniga in tudi za večino razstavljalcev in kramarjev je bil letošnji sejem zelo zadovoljiv in uspešen: »Vse, kar sem imel, sem prodal, več ne gre. Sem ‘čudno gmajten, da sem štu biev’.«

