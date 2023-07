Tudi to poletje Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah ponuja pester nabor tečajev in delavnic, na katerih poleg novega in poglobljenega znanja lahko pridobite tudi nove znance in prijatelje.

Angleški teden

Otrokom in mladostnikom je recimo namenjen angleški teden za mlade, ki bo med 30. julijem in 4. avgustom. Udeleženke in udeleženci bodo pri pouku razdeljeni na majhne skupine, kjer bo poskrbljeno za čim bolj individualno oskrbo. Tečaj vodi Derek Firl, namenjen pa je mladim med 11. in 17. letom. Cena tečaja z namestitvijo in prehrano je 390 evrov, organizatorji zagotavljajo naravne govorce.

Naravoslovni teden

Naravoslovni teden v slovenskem jeziku je prav tako namenjen mladim od 11. do 15. leta. Pod vodstvom Christiana Uranka bodo udeleženke in udeleženci med 7. in 11. avgustom spoznali lokalne lepote in globalne značilnosti narave. Preko poskusov, didaktičnih iger, prikazov in obiska v gozdu bodo laže razumeli kompleksne procese in medsebojno povezanost dejavnikov v naravi. Prispevek za tečaj znaša 280 evrov in vključuje namestitev s polnim penzionom.

Glasbeni delavnici za zborovske pevke, pevce in solistke, soliste

Na glasbeni delavnici za zborovske pevke, pevce in soliste se bodo letos med 7. in 11. avgustom pod vodstvom petih izbranih pedagoginj in pedagogov posvečali glasbi in ritmom Latinske Amerike. Tinjski dom delavnico organizira skupaj s Krščansko kulturno zvezo, letošnja bo že šestnajsta po vrsti. Na programu bodo skladbe bogate ljudske tradicije večglasnega petja držav Srednje in Južne Amerike, zborovske skladbe klasičnih avtorjev in jazzovske priredbe znanih napevov in skladb modernejših ritmov popularnih latino glasbenih zvrsti. Poleg tega pa tudi ritmi, osnove vokalne tehnike, improvizacija in vokalna interpretacija. Prispevek za študente znaša 140 evrov, za vse ostale pa 200.

Mojstrski tečaj

Mojstrski tečaj petja nagovarja univerzitetne študentke in študente petja, dijakinje in dijake višjih letnikov glasbenega konservatorija in druge izkušene pevke in pevce, sposobne študija na profesionalni ravni. Med 13. in 19. avgustom ga bosta vodila mezzosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist Marcos Fink. Cena mojstrskega tečaja je 470 evrov. Informacije: sodalitas.at