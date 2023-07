V soboto, 24. junija, so publiki ob lepem vremenu predstavili knjižno celico na sveškem trgu. Zamisel za to prenamembo nekdanje telefonske celice je imela mlada občinska odbornica VS/WG Taja Hedenik. Zato je od družbe Telekom »odkupila« prazno celico, saj so telefon že pred časom odstranili. Potem je predstavila ta projekt občinskemu svetu z županjo na čelu. Tako je Volilna skupnost Bistrica v Rožu dobila dovoljenje od občine, da uredi v nekdanji telefonski celici police s knjigami za izposojo, pa tudi za izmenjavanje. To pomeni, da lahko vsakdo vzame knjigo iz celice, jo čez nekaj časa spet vrne oz. lahko tudi postavi kakšno knjigo na polico. Seveda smo še posebej mislili na otroške knjige in slikanice, ki so postavljene nižje, na doseg mlajših občanov. To, da so knjige v obeh deželnih jezikih, se razume samo po sebi!

Predstavitev knjižne celice je bila na dan, ko je Petra Kristof organizirala prav na sejmišču, na sveškem trgu pred cerkvijo bolšji trg.

Predsednica Volilne skupnosti in članica občinskega predsedstva Tatjana Feinig se je zahvalila Taji Hedenik za njen angažma in za izvedbo tega projekta. Po zamisli Taje naj bi postal ta kraj tudi kraj srečanja in kulture, saj je sveško sejmišče v poletnih mesecih res primeren kraj za kako javno branje ali predstavitev knjige na prostem, pod bližnjim starim orehom in ob vodnjaku.

Besede zahvale so bile izrečene občini Bistrica z županjo Sonyo Feinig na čelu, Samuelu Hedeniku za izdelavo kovinastih polic, firmi Würcher Media za oblikovanje napisov in občinskima odbornikoma Petru Moschitzu in Tatjani Feinig za pomoč pri pripravah.

Ob glasbenih komadih Tonča Feiniga, ki je zapel nekaj pesmi ob zvokih harmonike, je popoldan počasi izzvenel ob prigrizkih in pijačah.