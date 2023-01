16. januarja so se na Tischlerjevem govorniškem natečaju na Dvojezični trgovski akademiji pomerili štirje mladi in nadebudni govorniki. Izbirali so med tremi temami in z govorom nastopili pred šestčlansko komisijo. Najbolj jo je s svojim nastopom prepričal dijak Slovenske gimnazije (SLOG) Gorazd Wakounig, drugo mesto je zasedla Dana Gregorič (SLOG), tretje Ana Ražen (Dvojezična trgovska akademija), četrto pa Salina Hajdinjak Šumež (Višja šola Šentpeter).

Vsi so bili jezikovno odlično pripravljeni, govorniško pa zelo prepričljivi, zato je bila odločitev za komisijo precej težka. Organizatorji in sodelavci si želijo, da bi se v prihodnje tekmovanja udeležilo še več mladih, saj si z govorniškimi nastopi pridobijo nadvse dragocene izkušnje. Govorniški natečaj prirejata Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza.