Minulo leto je prineslo veliko novih izzivov in težav za vsa področja našega vsakdana. V ospredju avstrijske vlade so bile predvsem šole, delovna mesta, gastronomija, turizem, šport in kultura. Vendar je okoli univerz ostalo precej tiho. Študenti in študentke pripovedujejo o univerzitetnem letu, ki nikoli ni bilo v središču pozornosti.

Lara Hobel, študentka – Pedagoška visoka šola na Koroškem

Tudi za študente in študentke sta bila zadnja dva semestra na univerzah polna novih izzivov. Kako ste doživljali preteklo leto na Pedagoški visoki šoli na Koroškem?

Deloma je bilo kar v redu, ker študentke in študenti nismo morali biti navzoči vsak dan na Pedagoški visoki šoli, kar nam je omogočalo hitreje opraviti delo od doma. Seveda pa je bilo škoda, da si kolegice in kolege videl samo še na računalniku med predavanji. Osebno sem hitro opazila, da sem precej pogrešala srečanja s prijateljicami in prijatelji v pavzah. Saj pri klepetu vsakič spoznaš različne poglede in perspektive na študij in se skozi to razvijaš naprej. Skupinska dela so pa pravzaprav dobro funkcionirala, ker se med seboj vsi že dobro poznamo. Vendar to za začetnike in začetnice v prvem semestru študija ni bilo enostavno.

Za bodoče učiteljice in učitelje je predvsem praksa važen del študija. Kako ste jo oblikovali?

Pozimi je praksa izpadla oziroma smo jo imeli preko spleta. Mislim, da ni treba omeniti, da je lepše stati pred razredom in poučevati, kot videti otroke samo na ekranu računalnika. Preko zooma se seveda ni bilo lahko integrirati v pouk, možno pa je bilo dajati otrokom navodila. V drugemu primeru smo pripravljali vaje za razred in načrtovali potek šolske ure.

Tudi za profesorje in profesorice je bila situacija neznana, saj v preteklih letih ni bilo mogoče nabrati izkušenj na tem področju. So bile ponudbe in pomoč Pedagoške visoke šole zadovoljive?

Zavedam se, da v preteklosti nismo doživeli primerljive situacije, vendar je bilo tudi opaziti, da profesorji in profesorice prav tako niso vedeli, kako in kaj. Deloma so bile vaje, ki smo jih morali opraviti doma, precej zahtevne. V sklopu enega predavanja naj bi posneli video, kar za nekaj študentov in študentk ni bilo enostavno. Saj nima vsak toliko sreče kot jaz, ki imam na razpolago okolico, v kateri lahko vsak čas posnamem video za študij. Na vsak način smo pa od Pedagoške visoke šole dobili možnost zaključiti vsa predavanja in tudi prakso kljub zahtevni situaciji.

Jan Walter, študent – Pedagoška visoka šola na Koroškem

Kako ste v zadnjem letu lahko napredovali s študijem na Pedagoški visoki šoli?

Čeprav sem že v četrtem semestru študija, sem šele letos prvič smel biti navzoč v šolskih razredih in deloma tudi poučevati. Po dolgem letu, ko smo preko spleta lahko samo načrtovali prakso, so bile to kar osvežujoče izkušnje. Mislim, da je sploh kot učitelj ali učiteljica na ljudski šoli važno biti navzočen v razredu in biti v stiku z otroki. Prepričan sem, da se pri poučevanju pred razredom naučiš največ. Upam pa, da se ta zahtevni čas bliža koncu in se bo mogoče v prihodnjih semestrih spet srečati s kolegicami in kolegi, kar nam je v času korone zelo manjkalo.

Mislite, da so študentje bili preteklo leto prikrajšani v izobrazbi?

V prvih tednih je bilo seveda malo kaotično, saj se je moralo vse na novo organizirati. Vendar je na Pedagoški viskoki šoli bila situacija večinoma kar hitro urejena, tako da sem prepričan, da kljub začetnim težavam izobrazba ni trpela pod korono. Seveda pa je odvisno tudi od profesorjev in profesoric, ki imajo različne načine poučevanja. Večinoma so se vsi trudili oblikovati predavanja na zanimiv in raznolik način. Potegnili smo za eno vrv in tako prestali ta čas.

V medijih smo skoraj tedensko lahko sledili spreminjajočim se ukrepom avstrijske vlade. Večinoma se je govorilo o šolah, gastronomiji in turizmu. Ste mnenja, da je vlada v zadnjem letu spregledala študente in študentke?

Na vsak način! Imam občutek, da so v tem izzivnem času na splošno spregledali univerze, študente in študentke.O študiju na avstrijskih univerzah od vlade dolgo časa nismo slišali nič. V bistvu tudi danes še čakamo na novice. Celo leto se je diskutiralo o vseh različnih področjih, okoli univerz pa je ostalo tiho. Edino, kar se je razvilo v pozitivno smer, je to, da vmes smemo športne vaje izvajati na Pedagoški visoki šoli, kar, kolikor vem, na univerzi v Celovcu še ni dovoljeno.