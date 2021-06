Kdor se vzpenja na strme vrhove, spušča v globoke soteske ali brska pa skritih grapah, bo vedno znova odkrival nova očarljiva presenečenja. Podobno je tudi v špranjah kulture in ustvarjalnosti. Morda je v tem tudi del skrivnosti kapelških grap in strmin, ki so gosto posejane z vabljivim brstjem slovenskih kulturnih nihanj in stremljenj. Nežna simpatična roža teh umetniško rodovitnih dolin je tudi vokalna skupinica Tercet Lepena. Pevke Silvia, Judith in Tanja s svojimi pesmimi že petnajst let z odrov razvajajo in razveseljujejo občinstvo. Zdaj predstavljajo svojo drugo zgoščenko pesmi.



Za različne priložnosti pevke poskrbijo poleg zvenečih glasov za uho še z dobro razvitim modnim čutom za privlačen videz za oko.

Da nas ne bodo dražile nerešene uganke, razvozljajmo najprej prispodobo o polnočnici: Nekaj dni pred božičem leta 2006 je kapelški župnik, režiser in kulturni mentor Poldej Zunder vprašal pevko Silvio, ali bi lahko s še katero pevko pripravila nekaj božičnih pesmi, ki bi jih zapele pred polnočnico v kapelški cerkvi. Domiselna Silvia, ki je ni težko navdušiti za kulturne, še posebej pa za pevske zamisli, je hitro pritegnila domačinko Judith, skupaj pa sta v hipu nagovorili še Tanjo. Za vse tri petje ni bilo nič novega in po kratkem razmišljanju in nekaj vajah je Zundrova pobuda bila uresničena. Uvod v božično polnočnico je razveselil župnika in vernike, pevke, ki so vse tri še posebej povezane z Lepeno, pa je intermezzo v cerkvi v hipu motiviral, da so nadaljevale z začetim in že nekaj let zatem ter po nastopih, ki so se kar kmalu kopičili, so posnele svojo prvo zgoščenko adventno-božičnih pesmi z naslovom »Čas miru«, ki jim je bilo med drugim vedno znova mogoče prisluhniti tudi na slovenskem sporedu avstrijskega ORF v Celovcu.

15 let in več sto nastopov …



Silvia Orasche, Judith Paulitsch in Tanja Ošina rade pojejo slovenske in nemške pesmi, še posebej pesmi slovenskih koroških avtorjev.

Društveniki in organizatorji slovenskih, dvojezičnih ter nemških prireditev, od blizu in daleč, iz Koroške in iz Slovenije, so simpatičen in lepo uglašen ženski vokalni ansambelček vsa zadnja leta radi vabili k sooblikovanju glasbenih in drugih kulturnih dogodkov in tako se je v teku minulih petnajst let zvrstilo medtem več sto koncertnih nastopov, ki jih je oblikoval ali sooblikoval Tercet Lepena. Z leti je rastel tudi repertoar terceta, saj je skupinica morala biti opremljena s primernimi pesmimi za različne priložnosti, kot so med drugim poroke, obletnice in drugi družinski prazniki in, če se je izšlo, so pevke vedno rade sprejemale vsa povabila. Pojejo pesmi domačih avtorjev, predvsem koroške slovenske, pa tudi nemške narodne pesmi, nadalje Marijine pesmi, skratka različne pesmi, ki se jim podajajo. Na zgoščenki so posnele poleg njih še hrvaško narodno pesem in spleteni venček narodnih ter venček popevk, s katerimi prav tako rade razvajajo uho poslušalke in poslušalca in jima pričarajo prijetne, sproščene trenutke.