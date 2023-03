Na Kontaktni leči bo svoj prvi javni nastop imel bend »Ladja«. Ime je sestavljeno iz začetnih črk imen glasbenic in glasbenikov, ladja jih pa tudi spominja na morje in počitnice. Sicer so v malo drugačni zasedbi nastopili že na letošnjem maturantskem plesu Slovenske gimnazije in na šolski božičnici. Igrajo predvsem rock glasbo, pesmi bendov Green day, Nirvana in drugih so priredili na svoj način, v repertoarju imajo pa tudi slovenske pesmi, a to bo presenečenje. »Do Kontaktne leče še ni bilo dovolj časa, da bi ustvarili lastne pesmi, a jih še bomo,« pove Dunja Gregorič, ki v bendu igra e-kitaro. V bendu imajo veliko inštrumentov: dve kitari, klavir, bas, tolkala, če je treba, pa še klarinet in harmoniko, povrh pa še tri pevke. Strast do glasbe jih je motivirala, da so ustanovili bend, je povedala Amina Blekić. Vaje imajo v kleti Slovenske gimnazije, prej so vadili v glasbeni sobi, a so bili za to malo preglasni. Nastopa na Kontaktni leči se zelo veselijo, to vidijo kot »kul izkušnjo« in vse prisrčno vabijo k poslušanju.