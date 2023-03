Leta 1981 so dijaki Slovenske gimnazije prvič vabili na Kontaktno lečo, zamisel prireditve je bila vzpostavitev stikov z nemškogovorečimi koroškimi gimnazijci. Zadnja je bila leta 2018, letos jo je znova obudila Koroška dijaška zveza.

31. marca vabi Koroška dijaška zveza na Kontaktno lečo, prireditev se bo začela ob 18.30 in bo v avli Slovenske gimnazije. Po večletni pavzi se je Koroška dijaška zveza (KDZ) odločila za obuditev tega festivala s 40-letno tradicijo. Letošnja Kontaktna leča bo v znamenju koroškoslovenskih glasbenih skupin. Nastopali bodo bend »Bališ«, glasbenik Nikolaj Efendi in novi šolski bend »Ladja«, ki ga predstavljamo v prispevku tukaj: Povezava. »Letos smo želeli znova prirediti Kontaktno lečo in organizirati en ‘fejst’ koncert, ker se med korono tako dolgo nismo mogli družiti,« pravi predsednica KDZ Ela Grilc. Dijaki so v prostorih celovškega študentskega kluba videli stare plakate Kontaktne leče in si nato zastavili cilj, da jo bodo letos ponovno priredili. »Učenci na Slovenski gimnazji ne vejo več, kaj je Kontaktna leča, malo jih hočemo zbuditi, sploh na področju manjšinskega aktivizma,« razlaga tajnica KDZ Ajda Kušej. Skupine so izbrali bolj po naključju, radi poslušajo bend Bališ in kritično ter eksperimentalno glasbo Nikolaja Efendija, pa tudi novi šolski bend Ladja naj bi dobil možnost za nastop. Med nastopi skupin bodo nekdanji organizatorji Kontaktne leče stopili na oder in govorili o zgodovini in namenu tega festivala. Kontaktna leča bo v avli Slovenske gimnazije: »Vprašali smo ravnateljico Zalko Kuchling, ki je takoj privolila, v avli je veliko prostora in lokacija je brezplačna, kar je tudi pomemben faktor,« je povedala Ela Grilc. Kaj želijo s Kontaktno lečo doseči? Ela Grilc si želi, da bi prišli tudi nemškogovoreči dijaki, da se vzpostavijo novi kontakti. »Plakate smo razobesili tudi v drugih šolah, upamo, da bodo prišli,« pravi Ajda Kušej.

Organizatorki poudarjata, da na kontaktno lečo vabijo vse generacije, saj imajo tudi bende iz treh generacij. »Veselimo se vsake babice in vsakega otroka, ki bo prišel na Kontaktno lečo,« se smeji Ajda Kušej.

Za pijače bodo skrbeli članice in člani Koroške dijaške zveze, koncert bo trajal približno do 23.00.