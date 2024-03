Od ponedeljka 5., do petka, 8. marca 2024, je na Osojah potekalo letošnje tekmovanje »prima la musica« koroških glasbenih šol, na katerem se je Slovenska glasbena šola dežele Koroške ponovno odlično odrezala in tako potrdila svoj ugled in sloves pedagoško, strokovno in umetniško vrhunskega zavoda.

Vsega skupaj je na tekmovanju, ki je odraz delovanja glasbenih šol, sodelovalo 290 dijakinj in dijakov iz vse Koroške v kategorijah harmonika, kitara, godala in harfa v posamični, solo-izvedbi, ter trobila in tolkala v komorni, skupinski zasedbi. Svoje znanje je muzični podmladek moral pokazati in potrditi pred strokovno žirijo. Iz zavoda Slovenske glasbene šole je sodelovalo osem dijakov in dijakinj, pet s harmoniko in trije s kitaro.

Harmonikarji Lilly Mayrhofer, Alexios Mavridis, Jurij Filipič, Jakob Ressmann so osvojili prva mesta. Zadaj je njihov učitelj Izidor Kokovnik.

Za Slovensko glasbeno šolo je izkupiček oz. uspeh bil nadvse razveseljiv in pohvalen.

Pri harmoniki so vsi nastopajoči dosegli vrhunska mesta, od tega tri z odliko, pri kitari pa so zasedli eno drugo mesto ter dve prvi, od tega eno z odliko. Se pravi, da je vseh osem nastopajočih zasedlo vrhunska mesta, sedem prvih, od tega štiri z odliko, in eno drugo mesto. Dva dijaka bosta šla na zvezno tekmovanje.

Xenia Woschitz je osvojila 1. mesto z odliko in udeležbo na zveznem tekmovanju v Brixnu na Južnem Tirolskem. Njen učitelj je Miha Vavti.

Zdaj v Brixen

Najboljši mladi glasbeniki in glasbenice bojo deželo Koroško zastopali na zveznem tekmovanju, ki bo med 18. majem in 1. junijem 2024 v južnotirolskem mestu Brixen. Med njimi bosta tudi dijaka Slovenske Glasbene šole Xenia Woschitz in Jurij Filipič (oba na harmoniki). Že zdaj jima želimo obilo uspeha in korajže na nastopih.

Spredaj šolarja Emil Benischke (2. mesto) in Dunja Gregorič (1. mesto z odliko) Zadaj učitelj Janez

Gregorič.

Ravnatelj Slovenske Glasbene šole dežele Koroške mag. Roman Verdel je uspeh šolark in šolarjev zavoda ocenil kot dokaz strokovno in pedagoško vrhunskega dela učiteljic in učiteljev ter izraz njihovega truda in angažmaja, ki ga vlagajo v svoje delo.