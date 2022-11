Z leve zadaj: Jure Ocepek, Matevž Pleško in Jan Ocepek, spredaj: Zala Filipič in Nika Demšar

Skozi vrata so se prismejali veseli obrazi dijakov Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter in nam prinesli novice o letošnjem maturantskem plesu.

Prišlo jih je pet, kot predstavniki zadnjega letnika, ki ga obiskuje 23 maturantov. Dijakov za ples ni bilo treba nagovarjati, po dveh letih pandemije so se z veseljem že maja lotili organizacije, čeprav niso vedeli, ali bodo ples lahko tudi izpeljali. Glede na dolgo dobo brez plesa so si izbrali geslo »Back again«, saj so prepričani, da je maturantski ples enkratni dogodek v življenju, za katerega se je vredno potruditi.

Sprva niso vedeli, kako naj se lotijo organizacije. Z nasveti so jim priskočili na pomoč ravnateljica Marija Olip, upokojeni ravnatelj Stefan Schellander in razredničarka Lidija Vouk Grilc. Zgledovali so se tudi po organizacijski mapi nekdanjih maturantov, pa so stvari stekle. Uspelo jim je najti sponzorje, tako da so zadovoljni s financami in z darili za plesni srečelov (npr. polet z balonom). Zdaj pa še najpomembnejši podatki: maturanti bodo praznovali v šentjakobskem kulturnem domu, program se bo začel ob 20.00, pripravili so ples s četvorko in angleškim valčkom, pa še predstavitev razreda, večerjo, družabni večer za starše in disko, srečelov ter polnočni vložek.