Gospe iz Podjune, ki so bile lansko leto na izletu Novic, tega izleta ne morejo pozabiti. Sklenile so, da se bodo na dva meseca srečavale in obujale lepe spomine. Tokrat so se že četrtič dobile ob dobro obloženi mizi, ki jo pripravi ena iz skupine. Kot se dandanes spodobi, si novice, sporočila, čestitke in voščila izmenjujejo v lastni WhatsApp skupini, ki so jo originalno poimenovale »Novice«. Da so stvar vzele skrajno resno, dokazuje, da prepevajo slovenske narodne pesmi pod taktirko in spremljavo Bernarde Komar, kar jim bo prišlo prav ob letošnjem jesenskem izletu Novic, ki ga že željno pričakujejo.