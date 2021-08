Člani Slovenskega društva upokojencev Pliberk so letos na svojem prvem izletu obiskali najstarejšo koroško mesto Breže-Friesach in tudi natanko preverili napredovanje gradnje srednjeveškega gradu ter občudovali pridne in spretne roke delavcev. Po izdatnem in dobrem kosilu so se podali na Gosposvetsko polje in se v obrisih poglobili v koroško zgodovino od jamskega človeka, mostičarjev, Keltov, Rimljanov, Vzhodnih Gotov do prihoda Slovanov pod zaščito Obrov. Natančneje so se seveda seznanili z ustoličevanjem, Karantanijo, drugim pokristanjevanjem in z nadvlado Bajuvarov, Frankov do Habsburžanov. Poleg odlične kulinarike v pivovarni Hirt je bil to dan zgoščene bogate Koroške zgodovine.