Od leta 2010 prirejajo v Šmihelu glasbeni festival »Dvorana Rocks«, pogovorno »Dvorana«, vsako leto pa ga obišče več sto oseb iz vse Avstrije, pa tudi iz Slovenije. Doslej so nastopile avstrijsko in internacionalno znane skupine, na primer »Bilderbuch«, »Buntspecht«, »Lola Marsh« ali »Steaming Satellites«, Tudi glasbene skupine in solisti iz Koroške so že zaigrali v šmihelski dvorani (na primer »Bališ« ali glasbenik Nicolaj Efendi). Prireditelji festivala so šolarji, študenti, umetniki ter glasbeniki iz Šmihela. V organizacijskem timu so letos Benjamin, Boris in Jan Butej, Igor, Simon, Gregor in Samuel Trap, Tatjana Merva, Miriam in Fabian Smolnik in Samo Stern. Letošnja »Dvorana« bo 31. julija na vrtu za gasilskim domom v Šmihelu. To je prvič, da bo festival open-air.

»Dvorana Rocks« je stalnica od leta 2010 naprej in jo prirejajo prostovoljci. Kako je nastala ideja za glasbeni festival in kakšen je bil njegov razvoj?

Ideja je nastala na vaškem prazniku v Šmihelu. Pogovarjali smo se, da bi radi povabili skupino »Zablujena generacija« v našo dvorano. Na žalost skupina potem sploh ni nastopala na prvi »Dvorani«, a smo našli dobro alternativo. Naš prvi line-up so sestavljale skupine »Madera Muerta«, »Petty Minded«, »Jon Doe«, »Sauer« in »Store murke«. V začetnih letih festivala smo bili še precej mladi in tedaj nam je bilo kulturno društvo v pomoč. Tudi danes nam društveniki še pomagajo.

Organizacija festivala je postajala vsak leto bolj profesionalna. Na vseh področjih – od glasbenih skupin, odrske tehnike, ambienta dvorane, nastopa v spletu do pospravljanja po koncertih – smo imeli vedno več znanja in izkušenj. Vsako leto se trudimo, da zboljšamo kvaliteto in menimo, da se je prireditev iz leta v leto pozitivneje razvijala. V teku let nam je postalo jasno, koliko dela se skriva za organizacijo celo relativno majhnega festivala. Kot obiskovalec tega verjetno ne opaziš. To je gotovo najpomembnejše, kar smo se v teku časa naučili. Zato lahko tudi bolj cenimo druge prireditve, ki jih prirejajo ljudje v svojem prostem času.

Je šlo kdaj kaj narobe?

Pred leti nam je med koncertom vedno spet izpadel tok. Pol večera je v dvorani bilo temno in mrzlo, ker tudi kurjava ni delovala. Menjavali smo pregorele varovalke skoraj vsako minuto in upali, da ne bo pogorela cela dvorana (smeh). To se je zgodilo, ker je bilo vsako leto več odrske tehnike, ki je potrebovala sorazmerno več toka. Ampak tudi ta problem smo navsezadnje rešili.

Med nastopajočimi so že bile deželno oz. internacionalno zelo znane glasbene skupine in solisti, na primer »Bilderbuch« z Dunaja ali »Lola Marsh« iz Izraela, pa tudi regionalne skupine. Kako se odločite za line-up?

Pomembno je seveda, da je organizacijskemu timu glasba všeč in da je primerna konceptu. Vsako leto znova zbiramo predloge skupin, važno je, da je med njimi vsaj ena regionalna skupina, še posebej, ker imamo tu precej dobrih skupin. Nastopale so že skupine kot »Refuse the Mammon«, ali »Store murke«.

Imamo dobre stike z agencijami in včasih nam tudi oni predlagajo kakšno skupino, ki bi bila primerna za festival. Naš polprofesionalen oder želimo dati na razpolago tudi manjšim skupinam. Pri izbiri skupin za »Dvorano« nam popularnost ni prioriteta. Če kakšna glasbena skupina še ni znana, ljudje vseeno pridejo in se pustijo presenetiti. Seveda je pa tudi fantastično, če pridejo tako znane skupine kot na primer Lola Marsh, Steaming Satellites in druge v našo majhno dvorano.

Na zadnjem festivalu je med drugim nastopila skupina »Yasmo & die Klangkantine«, ki jo vodi znana raperka Yasmo oz. Yasmin Hafedh. Mnogi line-upi glasbenih festivalov so večinoma zasedeni z moškimi glasbeniki. Zakaj ste se odločili za bolj raznolik pristop in kako (družbeno) politična je »Dvorana«?

V zadnjih letih smo povabili vedno več FLINTA* (ženske, lezbijke, interseksualne osebe, non-binarne osebe, transseksualne osebe in agender osebe). Seveda moramo priznati, da se v prvih letih nismo kaj dosti ukvarjali s to tematiko, kar pa se je definitivno spremenilo. Zato smo zelo ponosni, da so pri nas nastopali »Yasmo & die Klangkantine«. To je zelo politična in kritična skupina, ki nagovarja pomembne tematike, kot so migracija, feminizem in politika, slabe in dobre strani digitalizacije in razvoj družbe v egocentričnost. Kritično ukvarjanje z vsem tem je tudi za nas važno in to delo želimo podpreti. Opazili smo, da sodeluje pri bolj neznanih skupinah zelo malo FLINTA*. To je nekako čudno in za organizacijo manjših festivalov seveda težavno. Poskušali bomo vabiti več takih skupin, ker stojimo za enakopravnost spolov tudi v glasbeni sceni.

Slika: Marko Weiss

Festival je decidirano dvojezičen. Kako to vpliva na sestavo programa in kako ocenjujete koroško glasbeno sceno?

Mnogo koroško-slovenskih skupin oziroma skupin s koroškoslovenskimi člani je že nastopalo na »Dvorani«. Verjetno še ni bilo leta brez kakšne skupine iz vrst koroških Slovencev. Če se bo ustanovila kakšna nova glasbena skupina, bo zagotovo tudi slej ko prej povabljena.

Na žalost pa se na koroški alternativni glasbeni sceni relativno malo dogaja. Pogosto vidimo, da se glasbeniki včlanijo v skupine, ki delujejo v večjih mestih, na Dunaju, v Gradcu ali Ljubljani.

Opaziti je, da se scena na Koroškem manjša. Na primer je zaprl klub »Stereo« v Celovcu, ki je bil velik center za alternativno glasbo, to je res škoda. Na srečo pa so še nekomercialni projekti, na primer društvi »Acoustik Lakeside« in »Container25«. Ti projekti poskušajo, kot tudi »Dvorana Rocks«, ohranjati alternativno glasbeno sceno na Koroškem.

Letos bo »Dvorana« na prostem, pod zvezdami. Kako ste ravnali s pandemijo in kako bo sprememba lokacije vplivala na festival?

Nova lokacija bo seveda nov izziv in nova izkušnja. Prirejanje festivala, ki se dogaja na prostem, je povezano z nevarnostjo slabega vremena. To je tudi vzrok, zakaj »Dvorane« v tej obliki do danes še nismo priredili. Ampak zdaj je čas, da tudi to enkrat poskusimo. Zaradi pandemije bo letošnji koncert manjši kot zadnja leta. To pa ne pomeni, da bo slabši! Sami smo že zelo radovedni, kako bo, in upamo, da se vidimo!

Kaj nam lahko že poveste o programu?

Nastopili bosta dve domači glasbeni skupini in ena skupina iz Dunaja. Omembe vredno je tudi, da bodo letos stali na odru trije člani organizacijskega tima. Nastopile bodo skupine »Queen Leer«, »Werckmeister« in »Kočnik/Quendler«. Razen tega imamo poseben nastop za Aftershow z imenom »JUDO« (ki bo ogrel še tako mrzlo noč …). Festival bo 31. julija na vrtu za gasilskim domom v Šmihelu.