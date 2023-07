V četrtek, 20. julija 2023, so sredi Rikarje vasi na obnovljenemu skednju, po domače pri Melharju, bila razstavljena dela znanih umetnikov Zenite Komad in Thomasa Palme. Tam je glasbena skupina »Acoustic Project«, ki jo sestavljajo trije člani iz Rikarje vasi in Šentvida v Podjuni (Benjamin Peketz, David Samitsch & Damijan Habernik), igrala priljubljene in znane blues in rock skladbe.



Delo umetnika Thomasa Palme

Župan občine Žitara vas Gerhard Koller je v pozdravnih besedah omenil dvojezični kraj Rikarjo vas in povedal, da je vesel, da je v tej vasi zaživela nova kulturna točka v lepo prirejenem skednju, po domače pri Melharju. Med vabljenimi pa so ob umetninah, glasbi in žlahtni kapljici uživali tudi vodja manjšinskega biroja pri deželni vladi Peter Karpf, direktor Karl Hren, umetnik Zdravko Haderlap, kulturna menedžerka Magdalena Altenburg ter designer in bivši galerist v New Yorku Florian Altenburg.