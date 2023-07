Ta konec tedna se na koroških zelenicah zopet začenja prvenstvo. Prvi krog v koroškem pokalu je že odigran. V naslednji krog sta napredovali le ekipi iz Sel in Metlove. Pred prvim krogom smo se pozanimali, kakšni so ciljih slovenskih oz. dvojezičnih ekip in kakšen je prvi vtis nove ekipe. Pogledali smo tudi, kdo se je pridružil oz. kdo je zapustil ekipe.

Toni Smrtnik (35) – Železna Kapla

O ciljih za letošnje prvenstvo:

Podliga je letos zelo izenačena. Mislim, da so ekipe močnejše od lanskega leta, tako da bo težko letos. Naš cilj je ostati v podligi. Zgodovinsko uvrstitev v lanski sezoni s tretjim mestom na lestvici pa bo težko ponoviti.

Prvi vtis o letošnji ekipi:

Nova sezona bo za nas velik izziv, kajti ekipo je zapustilo kar sedem igralcev, a pridobili smo tudi nove. Na skoraj vseh pozicijah je prišlo do sprememb. Izziv je za nas zelo atraktiven, ne bo pa enostavno, saj je ekipa sestavljena čisto na novo in trener mora sedaj najti reštitev, kako bo sestavil ekipo za našo igro. Moč črpamo iz ekipnega duha in ne od individualnih spretnosti posameznih igralcev. Ta duh v ekipi pa nedvomno imamo.

Železna Kapla je v minulem prvenstvu dosegla s tretjim mestom v podligi zahod zgodovinsko uvrstitev. Kar sedem igralcev je zapustilo društvo, zato pa se je ekipi pridružilo prav tako sedem novih igralcev. V prvem krogu tekmovanja za koroški pokal je ekipa iz Železne Kaple podlegla ekipi iz Metlove šele v enajstmetrovkah. Po rednem delu se je rezultat glasil 1:1.

Prihodi:

Mark Kern – Tinje

Rudi Kustec – Tinje

Marcel Repnik – Galicija

Valerian Pichler – Pokrče

Florian Romano – Žitara vas

Adrian Koraschnigg – Globasnica

Sebastian Kraxner – ASV

Odhodi:

Igor Orasche – končal kariero

Florian Rutnig – Golovica

Adriano Mladenovic – SC Arriach

Julian Rumpf – SV Übelbach

Julian Sadnik – Dobrla vas

Mathias-Strugger – Dobrla vas

Tine Tramte – Radgona

Jaka Dovjak (28) – DSG Sele

O ciljih za letošnje prvenstvo:

V prvi vrsti želimo vključiti čim več mladih igralcev v našo ekipo, da si s tem pridobijo pomembne izkušnje. Naš cilj je, da se v novi sezoni uvrstimo med prvih pet ekip v podligi vzhod.

Prvi vtis o letošnji ekipi:

Vidi se, da ekipa že nekaj časa igra skupaj in da je uigrana. Pozitivno gledam v novo sezono, ker vem, da imamo kvalitetno ekipo in ker je vzdušje v ekipi izjemno. Celotna ekipa je enostavno klapa in to se vidi na igrišču in tudi izven njega.

DSG Sele se je lani boril do zadnjega kroga za obstoj v podligi. S tremi zmagami v zadnjih treh tekmah prvenstva si je ekipa priborila na koncu 11. mesto in s tem tudi obstoj. V ekipi ni prišlo do velikih sprememb. Nogometaši iz Sel so tekmovanje za koroški pokal začeli z zmago proti ekipi iz Podkrnosa. Končni izid se je glasil 3:1. V naslednjem krogu koroškega pokala čaka na varovance Rajka Kondića ekipa iz Grabštanja. Tekma drugega kroga bo v torek, 1. 8., ob 19.00, v Grabštanju.

Prihodi:

Benjamin Male – ATUS Borovlje

Martin Partl – Bistrica v Rožu

Odhodi:

Daniel Perkounig – Kotmara vas

Christian Hober (29) – Metlova

O ciljih za letošnje prvenstvo:

Pred dvema letoma, v naši prvi sezoni v podligi po povzdigu, smo postali tretji. Lani smo s porazom v zadnji tekmi proti Selanom jasno izgubili in s tem dali iz rok v zadnjem krogu tudi tretje mesto. Podliga bo po mojem mnenju letos močnejša kot lani. Naš cilj za letos je kljub temu uvrstitev med prvih pet ekipa.

Prvi vtis o letošnji ekipi:

Pri treninigih imamo dobro udeležbo, to lani ni bilo vedno tako. Vidi se, da ekipa letos želi igrati za prva mesta in to me veseli.

Metlova je lani v zadnji tekmi s porazom proti Selanom dala iz rok tretje mesto ekipi iz Železne Kaple, proti kateri so igrali v prvem krogu koroškega pokala. Z zmago v enajstmetrovkah so se uvrstili v drugi krog, kjer nanje sedaj čaka tekma proti Sinči vasi. Ta bo v torek, 1. 8., ob 18.00 v Sinči vasi.

Prihodi:

Matthias Woschitz – Senftenbach

Vladan Pupovic – NK Šmartno

Thomas Andrej – Sinča vas

Falej Jonas – lasten naraščaj

Rene Kirchmair – SK Jenbach

Odhodi:

Benjamin Reichart – končal kariero

Daniel Wank – Klopinjsko jezero

Nico Hrstic – Viktring

Matthias Kulterer – Sinča vas

Sebastian Visotschnig (21) – Šmihel

O ciljih za letošnje prvenstvo:

Želim si, da ne bomo prišli v isti položaj kot lani, ko smo se do zadnjega kroga borili za obstoj v podligi. Cilj naše ekipe je, da se uvrstimo med prvih devet ekip v podligi.

Prvi vtis o letošnji ekipi:

Moj prvi vtis ekipe je zelo dober, čeprav so nas zapustili pomembni igralci. Ekipi so se pridružili novi igralci, ki so se, po mojem mnenju, zelo dobro vživeli v ekipo.

Šmihel je v minulem letu tako kot nogometaši iz Sel in Bilčovsa igral do zadnjega kroga proti izpadu iz podlige. Z dobrimi na­stopi v zadnjih tekmah se je ekipa rešila. Ekipo je zapustilo nekaj standardnih igralcev. V prvem krogu koroškega pokala so nogometaši iz Šmihela igrali proti Grebinju, ki igra v prvem razredu D, jasno izgubili s 5:2. Rezultat po prvem polčasu se je glasil že 4:1 za ekipo iz Grebinja.

Prihodi:

Stefan Janjusević – Tinje

Teo Mrkonjić – Pliberk

Maximilian Liesnig – Pliberk

Odhodi:

Mathias Müller – Sinča vas

Florian Glaboniat – Grebinj

Daniel Ramsauer – Velikovec

Samuel Hoffmann – Grabštanj

Manuel Dlopst – Šmihel

David Gasser (22) – Bilčovs

O ciljih za letošnje prvenstvo:

Ker smo po skoraj 40 letih žal izpadli iz podlige, je naš glavni cilj ponovno nepo­sredno napredovanje! Z veliko motivacijo in ambicijo smo novo sezono začeli s pozitivnimi občutki! V ekipi se ni veliko spremenilo, izgubili smo štiri redne igralce, vendar smo jih lahko dobro nadomestili s štirimi novimi, izkušenimi igralci.

Prvi vtis o letošnji ekipi:

Prvi vtis ekipe je bil zelo pozitiven. Na treningih vsi dajo vse od sebe in tudi vzdušje v ekipi je dobro! Po testni tekmi in prvem krogu pokala smo že dokazali, kaj lahko dosežemo z ekipnim duhom in ambicioznostjo, zato se vsi veselimo na novo sezono.

Bilčovs je lani po skoraj 40 letih izpadel iz podlige. Na koncu je nogometašom iz Bilčovsa za obstanek manjkala samo ena točka. V ekipi je prišlo do sprememb, ne pa na trenerski klopi. Ekipo bo še naprej vodil Wolfgang Eberhard. V prvem krogu koroškega pokala je na Bilčovščane čakal sosedski derbi proti Kotmari vasi. Napeta tekma, ki je privabila nad 300 gledalcev, se končala po 90. minutah s 4:4. V streljanju enajstmetrovk pa se je v naslednji krog priborila Kotmara vas.

Prihodi:

Sascha Sander – GSC Liebenfels

Stefan Jachs – Gospa Sveta

Luka Iličič – Tinje

Dominik Kruschitz – Kotmara vas

Odhodi:

Julian Hobel – ATUS Borovlje

Marco Spendier – Kotmara vas

Nico Spendier – ASV

Nico Hobisch – Gospa Sveta

Fabijan Rio Igerc (20) – Globasnica

O ciljih za letošnje prvenstvo:

Pridobili smo nekaj novih igralcev, tako da imamo letos malo večji kader, kot smo ga imeli lansko leto. K članski ekipi se je pridružilo tudi veliko mladih igralcev iz naraščaja. Cilj naše ekipe je, da se uvrstimo med prvih pet, če pa bomo dosegli kaj več, bomo pa še bolj veseli. Pomemben pa bo dober začetek v sezono.

Prvi vtis o letošnji ekipi:

Pri treningih se vidi, da je ekipa že zelo motivirana. Udeležba na treningih je zelo dobra, vedno nas je tam okoli 20 igralcev, ki treniramo. Imamo tri- do štirikrat na teden trening in vidi se, da se vsi borijo za majico v prvi enajsterici.

Globasnica je lani v prvi polovici prvenstva igrala za vrh lestvice, v drugi polovici pa so nogometaši iz Globasnice izgubili stik s prvimi ekipami na lestvici. Kljub temu je ekipa prvenstvo v prvem razredu D končala na dobrem četrtem mestu. V prvem krogu koroškega pokala je Globasnica igrala proti novotvorjeni kooperacijski ekipi Rikarja vas/Klopinjsko jezero. Po red­nem delu je bil rezultat 4:4, v enajstmetrovkah pa so Globašani morali kloniti pred nasprotnikom.

Prihodi:

Pascal Bierbaumer – Haimburg

Manuel Sauerschnig – Haimburg

Jan Micheu – akademija WAC

Manuel Dlopst – Šmihel

Odhodi:

Adrian Koraschnigg – Železna Kapla