Na pobudo rektorja Jožeta Kopeiniga je minulo soboto, 26. februarja 2022, v tinjskem Domu Sodalitete bila odprta fotografska razstava Pepa Sadneka. Tankočutnega opazovalca narave in okolja je številnemu občinstvu predstavil Danijel Sturm. Pep Sadnek, po poklicu veroučitelj, sicer pa velik občudovalec in ljubitelj narave, je v objektive svojega fotoaparata ujel lepoto in čar narave, ki jo mimogrede spregledamo, ker je za nas še, poudarjam še, samoumevna in vsakdanja. Najsi bo to ptica taščica ali pa teloh in tudi parček jagnjet. Bežni trenutki pač, ki jih je Pep Sadnek dobesedno ovekovečil. Glasbeno je vernisažo uokviril Tone Bo­schitz.