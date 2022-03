Predsednik Mohorjeve Ivan Olip (sredina) in direktorja Mohorjeve Karl Hren (levo) in Franz Kelih (desno).

Avgusta leta 2021 je Mohorjeva družba v Celovcu, ki poleg založbe, knjigarne in tiskarne vodi tudi obširno vzgojno-izobraževalno področje z otroškim vrtcem, ljudsko šolo, varstvom in dijaškim domom, odkupila Provincialno hišo slovenskih šolskih sester. Pridobljeni kompleks obsega okoli 1300 m2 in se nahaja v središču Celovca na naslovu Viktringer Ring/Vetrinjsko obmestje 19.

V preteklih mesecih je Mohorjeva izvedla obširno sanacijo in preureditev poslopja. V tem sklopu so bile urejene nove kuhinje, oblikovani družabni prostori, obnovljene številne elektroinstalacije, vgrajena protipožarna vrata in popleskan velik del prostorov. Izdatki za obnovo so znašali okrog 160.000 evrov, kriti pa so bili s podporo Urada zveznega kanclerja in Republike Slovenije ter z lastnimi sredstvi Mohorjeve.

V stavbi, ki se odslej imenuje Forum Slovenicum, so za 18 maturantov in študentov Slomškovega doma Mohorjeve na voljo enoposteljne sobe, ki so opremljene s kopalnico in prho. »Kuhinje in družabne prostore si deli po več maturantov in tako so nastale štiri nove stanovanjske skupnosti,« poudarja direktor Mohorjeve dr. Karl Hren.

V Forumu Slovenicumu so zdaj tudi sedež Delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev ter prostori slovenske župnije v Celovcu. Skupno z dijaškim in študentskim domom ter seminarskim prostorom, ki ga lahko najemniško uporabljajo tudi zunanji interesenti, je Forum Slovenicum tako nov kraj izobraževanja in srečanj sredi Celovca.

Zunanjost kompleksa bo preurejena v poletnih mesecih. Dela v notranjih prostorih so končana, maturanti/študenti pa se bodo vselili v prihodnjih dneh.