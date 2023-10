Forum Zarja je od preteklega petka do nedelje vabil v Kapelško pasažo, kjer so klekljarice iz Železne Kaple predstavile izdelke nežne umetnosti, ki je del našega kulturnega izročila in pogosto krasi naše domove.

Kapelška skupina klekljaric se že osem let sestaja pod vodstvom Maje Millonig-Kupper. Ob rednih srečanjih nastajajo kreativni in pisani klekljarski izdelki. Vanje domiselne umetnice, ki obvladajo različne tehnike prepletanja niti s pomočjo klekljev, vložijo veliko truda, časa in kreativnosti. Tako iz tankih nitk nastanejo nežni izdelki, ki so priljubljena darila.

»Ustvarjamo pisano in veselo klekljarsko umetnost, da se ljudje ob ogledu zabavajo in smejijo,« je bilo geslo klekljaric na razstavi Mnogobarvno, saj so izdelki segali od elegantnih stenskih okrasov do uporabnih izdelkov, kot so prti in blazine, nakit in božična darilca. Raznoliki pa niso le pisani izdelki, temveč tudi skupina ustvarjalk z razlikami v jeziku, poreklu in izkušnjami, vendar s skupno ljubeznijo do tradicionalne umetnosti. Vse znajo risati, kopirati, izrezovati, lepiti, luknjati, pripenjati, obešati, spretno voditi kleklje, jih neštetokrat križati in obračati, škrobiti in še mnogo več.

Maria Fürendörfler:

Pred sedmimi leti sem si ogledala razstavo čipk, pa mi je sestra rekla: »Zdaj odhajaš v pokoj in lahko začneš klekljati.« Pa sem res začela. Ker negujem mamo, sem veliko doma. Na dan klekljam dve uri, najraje ob dnevni svetlobi. Rada izdelujem dekorativne izdelke, npr. božične okraske in namizne trakove. Trenutno izdelujem božična darila za vso družino.

Maja Millonig-Kupper:

Za naša srečanja večkrat sama rišem vzorce. Če vidim kaj zanimivega, pogosto že vem, kako se naredi, saj klekljam že več kot 30 let. Ideje najdem v knjigah in na spletu, včasih pa tudi obiščem še kak tečaj. Vse, kar delamo na tečaju, seveda sama najprej sklekljam. Največkrat uporabljamo idrijsko in francosko torchon tehniko.