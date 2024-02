V tokratni oddaji gostimo umetnika Draga Druškoviča, ki je doraščal v Lešah pri Šentjakobu in ni smel obiskovati Slovenske gimnazije v Celovcu. Po študiju psihologije v Salzburgu se je pred 50 leti odločil za umetniško pot in se ukvarja s slikarstvom, jedkanico, grafiko in tapiserijo. V Šentjanžu je na ogled razstava preprog, ki so nastale po njegovih osnutkih v Afganistanu, kjer Drago Druškovič tudi podpira družine v stiski. O svojem življenju, umetniški filozofiji in poti bo spregovoril kot gost v oddaji »Zajtrk s profilom«, gostitelj bo tokrat urednik Niko Kupper. Ponovitev oddaje je na sporedu v sredo, 14. februarja, ob 9. uri.

