Kdo v Podjuni ne pozna Alberta Mesnerja? Zadružnik, ki je vedno čutil, da njegov poklic ni tisto »pravo«, domačin, ki je šele po trpki življenjski izkušnji našel pravo pot do svoje izrazne nadarjenosti, in umetnik, ki s svojimi stvaritvami preseneča in navdušuje.

Umetnine Alberta Mesnerja so 24. novembra v občinski urad Šmihel nad Pliberkom privabile številne ljubitelje likovne umetnosti. Na odprtju razstave z naslovom Downloads so bile razstavljene predvsem aktualne stvaritve, pa tudi dela iz preteklih ustvarjalnih faz. Za glasbeni okvir prireditve je poskrbel Oktet Suha.

Eksponati so vredni natančnega ogleda.

Mesner kipari in žge glino s staro japonsko RAKU-tehniko, slika na platno, meša tehnike in odkriva nove izrazne možnosti, da se iz njega »zlijejo« notranje slike, doživetja in téme, ki v umetnosti dobijo novo podobo in novi pomen. Naslov razstave »Downloads« se zdi sprva zelo tehničen, morda tudi pragmatičen in hladen, umetnik pa je v to »odtujenost« vlil svoje občutenje in svojo človečnost, kar na platno in v glino pričara toplino in prelivanje barv, kombinacijo pisave in slike, pa tudi jasne linije. Nastajanje umetnin je proces, neke vrste metamorfoza, ko se motivi iz sveta, ki umetnika obdaja – od nežnih občutkov in misli ob rojstvu vnukinje do informacij o vojni in grozi – prelevijo v nekaj popolnoma novega, kar preseneča ali čemur pripisujemo spremenjeno sporočilo. Sabine Buchwald, ki je umetnika predstavila, je dejala: »Mogoče se bo komu zdela skladnost barv in oblik estetsko lepa, umetnik pa je obravnaval temo, ki je mi niti zaslutimo ne. To je izziv in obenem skrivnost umetniškega ustvarjanja Alberta Mesnerja.«

Razstava je pritegnila tudi politične predstavnike in druge umetnike.

Zdi se, da umetnik zase vedno znova išče nove poti in nove izkušnje, ki odpirajo nove poglede oz. drugačno videnje sveta. Mesner umetnost preizkuša, širi in približuje širšemu krogu ljudi. Tako je npr. s klienti Karitasove delavnice Florijan v Globasnici vodil kreativno delavnico, stvaritve tega sodelovanja pa tudi postavil na ogled v okviru aktualne razstave, ki je vsekakor vredna ogleda. Razstavo si lahko ogledate med delovnim časom občinskega urada do začetka januarja 2023. Če se zanimate za umetnine Alberta Mesnerja, se lahko obrnete na umetnika, ki ima elektronski naslov: [email protected]

