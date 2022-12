EL ženske z izkupičkom prodaje domačih dobrot podpirajo ljudi v stiski. Na sliki sta Krista Mesner in Zalka Mandl.

Po dvoletnem premoru bo v četrtek, 8. decembra, v Kulturnem domu Pliberk spet zadišalo po svežem pecivu, zalesketali se bodo božični okraski in zaslišali veseli otroški glasovi. Domačini in obiskovalci Pliberka se bodo lahko od 10. ure dalje veselili dobrot, kot so npr. piškoti, pogače, orehove potice, kruh, ajvar, marmelada in domači rezanci.

Domače dobrote pripravljajo in na tradicionalnem bazarju prodajajo EL ženske, izkupiček pa vsako-krat namenijo ljudem v stiski. Od leta 2017 podpirajo Karitas in projekt »Vinzibus«, ki pomaga brezdomcem.

Marjana Kušej: Vsako leto prosimo ženske, da nam podarijo dobrote po svoji izbiri. To je dolgoletna tradicija. Gospodinje nam podarijo okoli 80 kg keksov in tudi druge dobrote. Na dan pred božičnim trgom kekse zapakiramo – letos ne več v vrečke, temveč v škatlice iz kartona. S podarjenimi dobrotami bomo tudi letos opremile stojnico pred kulturnim domom, ponujale pa bomo še kuhano vino, tako da bo 8. december tudi dan druženja. V okviru božičnega trga bo od 14.00 do 17.00 v Kulturnem domu Pliberk odprta božična delavnica za otroke, ki jo bodo oskrbovali člani Mešanega pevskega zbora Podjuna Pliberk.

Vera Blažej: Za otroško božično delavnico pripravimo 5 do 6 postaj, na katerih otroci pečejo kekse ter izdelujejo božične okraske, sveče in darilne vrečke. Finančni prispevek znaša 8 evrov na otroka. Našo stojnico vsako leto obišče 100 do 110 otrok.

S tradicionalno božično ponudbo bo Kulturni dom Pliberk spet hiša predprazničnega druženja. Zagotovo bo veselo za odrasle in otroke, zato se jim pridružite tudi vi!