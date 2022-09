Prvi septembrski dan 2022 je »zaživela« 23. razstava iz niza razstav z naslovom Okno k sosedu. Razstavo je odprl generalni konzul dr. Anton Novak, kustosinja razstave Olga Butinar Čeh pa je predstavila umetnika Marijana Mirta in Bruta Carniollusa ter obiskovalcem ovekovečila pomen njunega dela.

Na razstavi Okno k sosedu je bil generalni konzul dr. Anton Novak videti navdušen ob velikem številu obiskovalcev. »Tudi tokrat razstavljata dva umetnika, to sta vizualni umetnik Brut Carniollus s serijo portretov Prijatelji, ki jih je ustvaril v zadnjem obdobju, in akademski kipar Marijan Mirt, ki z razstavo Popolnoma buden predstavlja kipe, ustvarjene z mešano tehniko. Veseli me, da sta oba umetnika danes z nami.« Pozdravil je tudi znane obiskovalce, pod­župana Celovca Lojzeta Dolinarja, poslovodjo Krščanske kulturne zveze Martina Kuchlinga, predsednico SPD Kočna iz Sveč Alenko Weber in številne druge.

Pogled v portret prijatelja

Prva razstava letos

»Ta razstava je dejansko prva v letošnjem letu. Malo smo se omejili, prestrašili smo se tega virusa, ki še vedno obstaja in za katerega je žal vprašanje, kdaj in kako se ga bomo znebili, če se ga bomo, ali pa se bomo nanj aklimatizirali. Avtorja, ki ju predstavljamo nocoj, sta specifična, kot je specifičen sleherni par, ki ga predstavimo na tej lokaciji,« je začela predstavitveni govor kustosinja razstave Olga Butinar Čeh, ki je tudi kustosinja galerije ZDSLU (Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov). Sodelovanje ministrstva za kulturo, ZDSLU in generalnega konzulata RS v Celovcu je za ta dogodek pomenilo pomembno kulturno-umetniško povezavo. Dr. Novak se je zahvalil umetnikoma za njune razstavne umetnine in Olgi Butinar Čeh za njeno desetletno skrb za razstave.

Kipar Marijan Mirt in fotograf-slikar Brut Carniollus

Marijan Mirt, Štefan Schellander, bivši ravnatelj Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter, in Lojze Dolinar, podžupan Celovca

Marijan Mirt (1975) je akademski kipar, tretji umetnik, ki je bil prepoznan in nagrajen v Parizu, tako so bili še Gregor Pratneker, Klavdij Tutta in Klementina Golija, je povedala Butinar Čeh. Mirt je preizprašujoč umetnik, za vsak odgovor brska dalje, si postavlja vprašanja, ali smo dovolj budni, in išče odgovore, razmišljanja, da je sedanjost mogoče zadnji trenutek, ko še lahko ujamemo zdravo pot za naprej, srečno in ne preveč obremenjeno s katastrofami. Brut Carniollus (1959) je vizualni umetnik, ki je z dokumentacijsko fotografijo bolj ali manj

zaključil in se popolnoma posvetil umetniški fotografiji. Je paparazzo likovnih kolonij na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Profesionalno se ukvarja z načini, kako spremeniti fotografijo v sliko, kar mu odlično uspeva, tako da za njegova dela težko ugotovimo, da gre za fotografije in ne slike, je dodala Butinar Čeh.