Celovec Prispodoba z aktualno inštalacijo For forest v celovškem štadionu je kar zgovorna …

Kakor morajo namreč biti drevesa trdno zakorinjena, da lahko klubujejo ostrim viharjem, tudi ljudje potrebujejo svojo zasidranost, naj si bo to v družini, jeziku, kulturi in narodu. In tako so dijaki Slovenske gimnazije v Celovcu te dni med drugim obiskali celovški štadion. Ali pa so, kakor na primer maturantje iz osmih razredov, šli z Zdravkom Haderlapom »po poteh angela pozabe« skozi Lepeno.

Med ponedeljkom in petkom je na osrednji slovenski izobraževalni ustanovi potekal Teden koroških Slovenk in Slovencev, ki ga je zasnovala Monika Novak-Sabotnik in ki je dijakom približal pestrost slovenske kulture in organiziranosti ter tudi še kaj več – raznolikost alpsko-jadranske kulinarike, ki jo je predstavil Lojze Wieser, na primer. Ali pa umetniško ustvarjanje s Hanzijem Mlečnikom in Rezi Kolter.

Obiskali so Krnski grad in Gospo Sveto, z uredniki Nedelje pripravili časopisne prispevke, s Tomažem Ogrisom, šefom podjetja Major Tom, izdelali plakat za šolo, razpravljali s političnimi predstavniki koroških Slovencev, spoznavali slovenske ustanove in z umetnico Tanjo Prušnik za leto 2020 zasnovali inštalacijo na poteh Gašperja, Lenarta in Johana.