Schwanenstadt »V pričakovanju« se je glasil razpis mednarodnega literarnega natečaja za leto 2019 v Schwanenstadtu. In res so se pričakovanja tudi uresničila dijakoma Luku Podlipniku (besedilo) in Isabell Seehase (ilustracije). Z napeto trijezično otroško knjigo »Miškin svet – Mäuschens Welt – Il mondo della topolina« sta osvojila glavno nagrado v kategoriji »gimnazija, strokovne šole«. Mentor nadebudnih mladih literarnih ustvarjalcev je prof. Niko Ottowitz.

Letošnji 17. mednarodni literarni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji 2019 na temo: »V pričakovanju«- »In Erwartung« – »In attesa« je motiviral veliko število mladih vseh starosti, da se spopadejo z napeto »obrtjo« pisateljevanja ter preizkusijo svoje sposobnosti in talente. Dijaka Slovenske gimnazije Luka Podlipnig in Isabell Seehase sta brž odgrnila zaveso v mali miškin svet in ob spremstvu mentorja profesorja Ottowitza sta napisala in ilustrirala zgodbo iz njenega kraljestva in njene perspektive z naslovom »Miškin svet – Mäuschens Welt – Il mondo della topolina«.

Žirija je trijezično knjigo, ki je ob koncu nastala in se naposled pomerila z drugimi na mednarodnem literarnem natečaju v Schwanenstadtu, uvrstila na vrh lestvice in mlada avtorja sta požela glavno nagrado v kategoriji »gimnazija, strokovne šole«.

O zgodbici iz miškinega sveta

Polno pričakovanja pobegne miška iz zaščitene votline družine v neznani svet. Ob tem spozna krut, lep in pa tudi čaroben svet. Sreča živali raznih vrst, ki pa niso vse prijazne. Splete se napeta zgodba, ki jo popestrijoi še prikupne ilustracije.

332 sodelujočih iz treh držav

V sklopu 17. literarnega natečaja je preverila mednarodna žirija 103 prispevke, skupno pa je na natečaju sodelovalo 332 udeleženk in udeležencev. Od 103 prispevkov jih je prišlo 24 iz vseh avstrijskih zveznih dežel (skupno 71 udeleženk in udeležencev), 64 iz Slovenije (skupno 197 udeleženk in udeležencev), 12 iz Italije (skupno 60 udeleženk in udeležencev), 1 iz Francije (skupno 2 udeleženca), 1 iz Finske (1 udeleženka, Slovenka) in 1 prispevek iz Španije (1 udeleženec).

Podelitev nagrad bo v soboto, 21. septembra 2019, ob 15. uri, v Mestni dvorani v Schwanenstadtu.

Uvrstitve v kategoriji Srednja šola, gimnazija, strokovne šole:

1. mesto: »Miškin svet«, avtorja: Julijana Isabell Seehase in Luka Podlipnik, mentor: prof. Niko Ottowitz, Slovenska gimnazija, Celovec

2. mesto: »Marjetica«, avtorja: Matevž Bitenc in Zoja Kokalj Osolnik, mentorici: Martina Holešek in Barbara Logar-Sušnik, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

3. mesto: »Skrivnostni zvok piščali«, avtorica: Lana Jovanovič, mentorji: Urška Hrovat, Jože Iskra in Irena Gmajnar, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Posebna omemba žirije: »Pričakovanje«, avtoriji: Luka Kavkler, Aljaž Hitrec, Marko Deliç in Evelin Sadek, mentorica: Doroteja Rušnik Stramšak, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče