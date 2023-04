Slovensko kulturno društvo Globasnica se je minulo nedeljo, 23. aprila, zahvalilo zaslužnim društvenicam in društvenikom za dolgoletno društveno delovanje na pevskem in kulturno-prosvetnem področju in jim podelilo častna članstva. Prvič je društvo častno članstvo podelilo tudi osebi, ki je že med rajnimi. 6. maja društvo vabi na koncert ob 120. obletnici obstoja.

Če kulturna društva v naših krajih svojim članom podeljujejo častna članstva, je vzdušje skoraj vedno praznično in veselo. V Globasnici minulo nedeljo vsaj na začetku ni bilo tako, saj se je prireditev začela na globaškem pokopališču. Mešani pevski zbor Globasnica je zapel na grobu društvenika Mirka Smrečnika, ki se je moral lani junija prerano posloviti s tega sveta. Dogodek se je nadaljeval v farni dvorani, kjer je navzoče pozdravila predsednica SKD Globasnica Marija Markitz, v pozdrav pa je zapel cerkveni zbor pod vodstvom Veronike Stern. Ob pripravljeni kavi in pecivu je sledila podelitev častnih članstev.

Kot prva sta ga prejela nekdanja gostilničarja Frieda in Fric Hudl, ki sta do leta 2020 vodila Šteklovo gostilno. »Društvu sta dolga leta dajala na razpolago dvorano za razne dejavnosti, na primer za Podjunski ples. Frieda je bila v mladih letih aktivna pevka in igralka, Fric pa glasbenik črnega klobuka,« je častno članstvo utemeljila Marija Markitz. Častno članstvo je prejel še Folt Božič, ki je v Mešanem pevskem zboru Peca Globasnica prepeval vse od ustanovitve leta 1956 do leta 2016, torej 60 let. Zbor je ustanovil domači organist in skladatelj Janez Petjak, vodili so ga Stanko Polzer, Alenka Mori, Dominik Hudl, Doris Wakounig in zdaj Petra Straunik, ki je prav tako prejela častno članstvo. Straunikova, doma iz Gortine v občini Muta, vodi globaški mešani zbor od leta 2010, kakor je povedala Marija Markitz »z veseljem, polnim zagonom in ljubeznijo do slovenske narodne pesmi«. Pod njeno taktirko je zbor leta 2014 izvedel Petjakovo kantato izbranih cerkvenih del »K Bogu pred oltar«, leta 2016 pa je ob 60-letnici obstoja izdal zgoščenko »S Peco na pot«. »13. leto si med nami in zelo srečni smo, da te imamo,« je ob podelitvi povedala Marija Markitz. Prvič v zgodovini SKD Globasnica je društvo častno članstvo podelilo osebi, ki je že pokojna, »Mirku Smrečniku, ki nas je veliko prezgodaj zapustil, želimo izreči zahvalo za njegovo dolgoletno kulturno delo in za ves vložen trud za ohranitev našega slovenskega kulturnega delovanja,« je s tresočim glasom povedala predsednica. Kot predsednik in odbornik v 80. letih, dolgoletni pevec MePZ Peca, izvrsten igralec, pobudnik prireditev in povezovalec na koncertih je Smrečnik po besedah predsednice »obogatil naš skupni kulturni prostor.« Častno članstvo je sprejela žena Bernardka z družino. Pevsko sta podelitev častnih članstev olepšala MePZ Peca ob spremljavi kitarista Janeza Gregoriča ter Moški pevski zbor Janez Petjak, ki ga od jeseni 2022 vodi Dagmar Dumpelnik-Prasenc in v katerem je dolga leta prepeval tudi Mirko Smrečnik.

V organizaciji SKD Globasnica trenutno še potekajo Globaški kulturni tedni. 29. aprila vabi mladina na rock koncert, ki bo v Unit Pubu v kleti gostilne Juenna. 30. aprila bo finisaža razstave RE-STRUKTURA v globaškem muzeju. Kulturne dneve bodo zaključili s koncertom ob 120-letnici društva: 6. maja ob 19.30 bodo pri Šteklu nastopili otroški zbor ŽIV-ŽAV, mladi glasbeniki Slovenske glasbene šole, MePZ Peca ter Kvintet Donet.

Več slik najdete tukaj: Povezava