Slovensko prosvetno društvo Radiše je minulo nedeljo vabilo na Radiško žegnanje.

Na dan žegnanja, 18. septembra zjutraj, je bilo na Radišah samo 6 stopinj Celzija, zaradi tega so se društveniki tokrat odločili, da bodo obiskovalce pogostili v dvorani radiškega kulturnega doma. Predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier je bil vesel, da jim je prvič po letu 2011 uspelo organizirati žegnanje, ki je bilo zelo dobro obiskano. Ljudje so bili dobro razpoloženi, vzdušje je bilo praznično in veselo. Druženja ob žegnanju na Radišah ne bi bilo, če tega ne bi organiziralo domače društvo. Na Radišah tudi ni več gostilne, ki bi ob tej priliki kaj pripravila. Česar pri žegnanju ne sme manjkati, je radiška juha. »To je bela juha s smetano, kolikor jaz vem, vsebuje štiri vrste mesa, zraven dodamo cimet in bel kruh,« je povedal Tolmaier. Poleg juhe so društveniki poskrbeli še za druge dobre jedi, pecivo in pijače.

Rafael in Veronika Sadjak sta pomagala za šankom.

Goste sta zabavala muzikanta Thomas Mateuschitz in Willi Koch. Popoldne je bilo kegljanje oz. »čehljanje«, kakor so rekli domačini, v središču pozornosti. Hannes Pistotnig je s petimi kroglami podrl vseh devet kegljev in osvojil prvo mesto, na drugem in tretjem mestu sta pristala Simon Sadnek in Martin Ogris. Jeseni pripravlja SPD Radiše dve prireditvi: 2. oktobra vabijo na pohod po Radišah, na katerem bodo lahko udeleženci spoznavali zelišča in zdravilne rastline. Pohod bo vodila Romana Seunig iz Dvorca. 25. oktobra bodo zopet pripravili stalnico »Dober večer, sosed«. Letos so se prvič odločili za to, da bo prireditev v dvorani v Podkrnosu in ne na Radišah. Zamisel za tem je, da želijo nagovoriti širši krog ljudi, pravi Tolmaier: »Če nočejo priti k nam, gremo pa letos mi tja. To je bil moj predlog v pogovoru z županom.« Tolmaier napoveduje, da bo tematsko težišče letošnje prireditve »Dober večer, sosed« 80-letnica pregona koroških Slovenk in Slovencev. Nastopale bodo domače skupine z Radiš in moški zbor iz Podkrnosa. Radiškemu društvu lahko po novem sledite tudi na instagramu: @spdradise.

Je Katarina Wrulich zadela vseh devet kegljev?

