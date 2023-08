Peta gledališko/koncertno-tehnična delavnica bo 8. in 9. septembra v Celovcu, in sicer v prireditvenem centru iKult. K sodelovanju vabi vse kulturne ustvarjalce (stare najmanj 14 let), ki bi radi spoznali osnove odrske tehnike ali pa poglobili znanje pod vodstvom strokovnih mentorjev. Da bo delo potekalo nemoteno, bo na delavnici, ki jo prirejata Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) na voljo vsa odrska tehnika.

Prvi dan bo v ospredju dela lučna tehnika v teoriji in praksi, drugi dan pa se bodo udeleženci delavnice posvetili zvočni tehniki oz. ozvočenju tako za glasbila kot za vokal. Strokovno jih bodo spremljali lučkarski tehnik Alexander Lomšek Marold, Milan Piko, tonski mojster s področja glasbene produkcije RTV Slovenija Miha Ocvirk ter tonski tehnik Gašper Vodlan.

Vsi zainteresirani se na delavnico lahko prijavite do 30. avgusta, prednost imajo včlanjena kulturna in prosvetna društva SPZ (0463/514300-22) in/ali KKZ (0463/516243), ki tudi krijeta stroške delavnice in kosila.