Dvojezični avdio vodnik popelje tako tiste, ki Muzej Peršman poznajo, kot tudi nove obiskovalke in obiskovalce na pot po muzeju, okoli njega in v njegovo zgodovino. Obravnava osrednje teme zgodovine koroških Slovencev, zgodovino partizanskega odpora na Koroškem in vlogo muzeja v sedanji kulturi spominjanja na Koroškem. Zvočni vodnik tako predstavlja prvo trajno razširitev muzejskih vsebin po letu 2012. Poslušalci in poslušalke lahko pričakujejo posebno doživetje, ki ga sestavljajo anekdote iz regije, zgodovinska dejstva, izvirni posnetki iz arhivov in glasbena spremljava.

Predstavitev bo 4. maja, ob 15. uri pri Peršmanu. Poleg vpogleda v proces nastajanja bodo na voljo prvi zvočni vzorci. Obiskovalce čaka še glasba v živo in pogostitev.