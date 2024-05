V petek, 26. aprila, se je skozi mestni center Celovca vila spominska hoja v spomin na žrtve nacističnega krivosodja.

Na dvorišču celovškega gradu, kjer je bil nekoč sedež gestapa, danes pa je Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK), 47 drevesnih debel sestavlja napis »Der Krieg ist aus!«. Kot je poudarila Mirjam Zwitter-Šlemic iz društva Memorial Kärnten – Koroška, se ta »inštalacija umetnice Zenite Komad ujema s številom 47 na smrt obsojenih Korošic in Korošcev, obglavljenih v Gradcu, na Dunaju in v Berlinu«. Umetnica bi morala spregovoriti na dvorišču, a je žal zbolela. Tako smo slišali pozdravne besede Alexandra Petritza, predsednika Memorial Kärnten – Koroška, in Gaby Schaunig, namestnice deželnega glavarja.

Spominska hoja je nato od MMKK-ja preko Starega trga krenila proti steli umetnika Klausa Hollerja z imeni žrtev nacističnega krivosodja pred deželnim sodiščem, kjer so bile med vojno obsojene na smrt. Njegov predsednik Berndt Lutschounig kot bistveno potezo nacističnega krivosodja naslavlja podrejanje prava morali. »Gre za izven prava stoječe moralne predstave o tako imenovani ljudski volji, zdravem počutju nemškega naroda in njegovi narodni skupnosti, ki so bistveno vplivale na odločitve sodnikov o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne.« Drakonske kazni so imele namen prebivalstvu vzeti pogum za upor proti nacizmu, tako Lutschounig.

Glavni govornik, zgodovinar Peter Pirker je spregovoril o vlogi v Celovcu stacioniranih enot vojske in SS znotraj nacistične vojaške in politične mašinerije, predvsem o njihovem znašanju nad civilnim prebivalstvom na zasedenih ozemljih. Pirker obžaluje, da so bili v Celovcu v 60. letih uničeni sodni spisi o posebnih sodiščih, ki so delovala na Kranjskem in Tržaškem. Se pa na celovškem deželnem sodišču »nahaja več kot tri metre obsegajoči sodni akt o vlogi koroških nacionalsocialistov Ernsta Lercha in Helmuta Pohla v akciji Reinhard na Poljskem, centralni dokument o koroški vlogi v holokavstu«.