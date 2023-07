V nedeljo, 16. julija, je bila premiera »Ta nori dan« koroškega dramatika Petra Turrinija. Približno 150 ljudi

se je odzvalo vabilu KPD Šmihel na Stoparjevo domačijo.

V režiji Nike Sommeregger in pod mentorstvom Micke Opetnik so komedijo, ki govori o pokvarjenosti plemiškega sloja, na Stoparjevi domačiji na prostem zavzeto odigrale Timna Bošič, Katharina Pajenk, Anja Kerbitz, Anja Smolnik, Mija Krajger in Arijane Sommeregger (gledališka skupina SkrGra, nekdaj ŠtkGra). Ta projekt je lep zgled za ponovno združitev koroško-slovenske mladine, ki se običajno v času študija odseli iz Koroške večinoma na Dunaj. »Pet študentk iz skupine je vstopilo v gledališko dejavnost pred skoraj 13 leti, ravno ko smo ustanovili gledališko šolo v Šmihelu. To je bil naš prvi razred,« je o skupini povedal Silvo Jernej, predsednik Katoliškega prosvetnega društva Šmihel. V skupini jih je bilo sedem, imenovali so se Štkgra, do mature so odigrali nešteto gledaliških predstav in »seveda se je zgodilo, kot je ponavadi med nami Korošci, da grejo študirat in se skupina razide, ker so cilji različni. Nekateri grejo v Gradec, drugi na Dunaj in še marsikam drugam. Je pa tudi naključje, da se je teh pet žensk odločilo za študij na Dunaju in da so začutile, da bi rade nadaljevale z gledališčem. Da to ne bi bilo možno, nismo niti pomislili in smo rekli, mi bomo poskrbeli za vse okvirne pogoje in finance, da se ta zadeva lahko izvede,« je zadovoljen Jernej.

Poltnikova in Stoparjeva družina. Pri Stoparju živita zakonca Tatjana Kraut-Themel in Alexander Themel (na sliki četrta in šesti z leve). »Zelo mi je všeč, da so gledališko predstavo odigrali pri nas, to lahko z veseljem ponovimo naslednje leto,« nam je povedala Tatjana Kraut-Themel.

Turrini se v svojih dramskih tekstih razkriva kot stvaren kritik meščanske morale, predvsem visokega meščanstva. Besedilo Ta nori dan je oprto na zgodbo in like Beaumarchaijeve komedije o Figaru. To delo se je v slovensko zavest vraslo v Linhartovi predelavi z naslovom Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Vaje za predstavo so imele igralke na Dunaju, večkrat so vadile zunaj v parku. Zanimiv je bil koncept uprizoritve z minimalno sceno, tj. rdeče ozadje in stol, in z nastopanjem v naravi – soj večerne svetlobe ob zahajajočem soncu je dejansko pomenil večerni čas dogajanja. Konec predstave so nastopajoče inovativno spremenile v duhu feminizma: ne Figaro, temveč Suzana sama se znebi pohotnega grofa Almavive, grofica pa se poslovi na svoj način. Premiera Ta nori dan v izvedbi igralk SkrGra je doživela veliko odobravanje publike, stoječ aplavz in refleksijo po predstavi. Silvo Jernej se je iskreno za­hvalil sodelujočim: režiserki Niki Sommeregger za gledališko delo, društvenikom, prav posebej Pepu Trapu, za pomoč pri organizaciji, Niku Krištofu, Davidu Pečovniku in Francu Opetniku, ki so bili pristojni za tehniko, družini Kraut-Themel za uprizoritveni prostor ter mentorici Micki Opetnik za izredno prizadevanje za gledališko ustvarjanje v Šmihelu. Igralke bodo še naprej ustvarjale, udeležile se bodo tudi tradicionalnih poletnih gledaliških delavnic v Ankaranu. Obljubil je tudi, da jih bo društvo KPD Šmihel z veseljem in s ponosom podprlo.

Več slik s premiere so na novice.at/pristoparju23