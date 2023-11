S premiero lutkovne predstave Jajce se je v nedeljo, 22. oktobra, v Šmihelu zaključil mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Na odru farnega doma jo je vešče in prepričljivo uprizorila domača lutkovna skupina KAKODOLGOŠE.

V uvodu predstave Jajce (avtor besedila Zlatko Kirilič) spremljamo kuharskega mojstra in vajenca, ki se ob košari jajc pogovarjata o njihovi raznoliki uporabnosti v kuhinji. A iz te močke ne bo nič, saj v jajcu nekaj trka. Po tem uvodu v glavnini lutkovne predstave spremljamo kokoš, ki med jajci išče bodočega prijatelja, petelina z lepim rdečim perjem na repu. Pri vsakem trkanju kura pričakuje piščančka, a jo čaka precejšnje presenečenje, kot verjetno tudi mlajše otroke v dvorani farnega doma. Marsikateri mlajši gledalki oz. gledalcu je namreč lutkovna predstava Jajce prvič približala resnico, da se iz jajca lahko izleže tudi želva, kača, noj, orel in čriček, pa tudi hobotnica. Čeprav se vse te živali razvijajo v jajcih, bi se nauk predstave lahko glasil, da jajce ni enako jajcu, slovenskemu reklu »podobna sta si kot jajce jajcu« navkljub. Ker gre za predstavo s srečnim koncem, se na koncu piščanci odzovejo kokoški in ji tudi sledijo, izležejo pa se drug za drugim po vseh celinah sveta.

Brez kančka treme na premieri

Polna dvorana farnega doma je pozorno spremljala vešče in suvereno vodenje lutk skupine KAKODOLGOŠE. Verjetno je sproščeno vzdušje na festivalu Cikl Cakl odgovorno za to, da pri lutkovni skupini KAKODOLGOŠE ni bilo pred premiero opaziti niti kančka treme. Kajti glede na to, da so v KPD Šmihel predstavo Jajce prvič uprizorili pred 30 leti in so med občinstvom sedeli številni nekdanji lutkarji in lutkarice, bi bila lahko nervoza kar na mestu. Kot je po premieri povedal Silvo Jernej, predsednik KPD Šmihel, so lutkarice in lutkarji skupine KAKODOLGOŠE za predstavo uporabili »lutke iz našega društvenega arhiva, ki ste jih obnovili skupaj s starši«. Pred 21 leti je namreč KPD Šmihel prvič z medtem že odraslimi lutkarji uprizoril lutkovno predstavo Jajce, ki jo je tako kot leta 2023 tudi leta 2002 režiral Richard Grilc.

Več slik: novice.at/premsmihel