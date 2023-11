Zadaj z leve Sophia Hoffmann in Lea Novak; spredaj z leve: Sarah Hoffmann in Hanna Novak (hip hop Groups Adults)

Na Poljskem je minuli konec tedna več kot 4500 plesalk in plesalcev iz 41 držav tekmovalo v ritmičnih gibih. Med njimi je bilo 10 oseb iz plesnega studia Kunauer iz Pliberka.

Z leve: Kiara Plišić in Hanna Bešić (hip hop Duo Kids)

Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga organizira plesna organizacija IDO (International Dance Organisation), je sodelovalo rekordno število plesalcev in plesalk. Presegli so veljaven rekord, ki so ga postavili pred letom dni v Gradcu. Voditelja pliberškega studia Valentina in Mathias Kunauer sta prvič uradno delovala kot sodnika na plesnem veledogodku. Lansko leto sta uspešno opravila praktični izpit na svetovnem prvenstvu. Valentina je izpit primerjala s postopkom pridobivanja vozniškega dovoljenja, kjer najprej pride teoretični del, nato pa še poseben izpit za vsak plesni stil. Doslej sta opravila izpite za hip hop poping in za tekmovanja (battle) v hip hopu in breakdanceu.

Z leve: Celine Frager in Hannah Deiser (hip hop Duo Juniors 1)

Mathias in Valentina Kunauer nista le vodila mladih plesalk, bila sta tudi v akciji kot sodnika.

Zadovoljna z nastopom plesalk

Četudi ni uspela uvrstitev v finale, je Valentina Kunauer zadovoljna z nastopi svojih plesalk in pravi, da »svetovno gledano manjka še nekaj treningov, da bi imeli možnosti priti med najboljše sveta«. Plesalke so se za plesni veledogodek uvrstile prek avstrijskega prvenstva letos v Pliberku, kjer so se morale uvrstiti med najboljše Avstrije.