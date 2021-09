»Torej, hotel sem teči k pacientu, skozi visoki gozd, skozi visoki sneg, se razume, s pomočjo svoje odlične veščine koračenja skozi sneg in se nenadoma, kot si lahko mislite, prestrašen sredi visokega gozda spotaknil ob Viktorja Polnorega. ‘Viktor Polnori’, tako se je predstavil ta, čez katerega sem se spotaknil in ki ga prej v vsem svojem življenju nisem videl niti enkrat samkrat.« Thomas Bernhard (1931-1989)

Bernhard velja za enega najpomembnejših avstrijskih pisateljev 20. stoletja. Njegova besedila so že ob izidu sprožala številne burne polemike in škandale. Leta 1970 je prejel ugledno Büchnerjevo nagrado. Njegovo zgodbo »Viktor Polnori« pripoveduje zdravnik, ki na poti k bolniku neke zimske noči najde Viktorja Polnorega. Ta si je polomil svoji leseni nogi, ko je – zaradi nemogoče stave – hitel v drugo vas. Zdravnik si ga oprta na hrbet in podata se na naporno pot. Z uprizarjanjem Bernhardovega jezika, njegovih ponavljanj in pretiravanj predstava Viktor Polnori vstopa v svet poetičnega, sanjskih podob in prividov. S prepletom igre, vrhunske glasbe in lutkovne animacije ne odgovarja na vprašanje, ali je nor Viktor ali je nor zdravnik. Raje se sprašuje, če drži Viktorjeva trditev, »da se brez poskusa ne sme izpustiti nobene priložnosti, da se človek poboljša«. Posebnost predstave je njena glasbena podoba, ki je avtorsko delo dveh glasbenikov. Njen pomen poudari režiserka Alenka Hain: »Glasba v predstavi Viktor Polnori slika podobe visokega gozda, ki jih lahko vidi le zima; ustvarja snežinke, ki se jih lahko dotakne le Viktor; govori jezik, ki ga lahko razume le zdravnik; pomaga Viktorjevemu glasu, da lahko zapoje in pričara pravljičnost tam, kjer besede tega ne zmorejo. Zato je glasba v predstavi Viktor Polnori GLASBA.« Ta je na voljo tudi na zgoščenki.

Režiserka predstave je Alenka Hain, igrata Katarina Hartmann in Aleksander Tolmaier, sodelujeta tudi glasbenika Christian Filipič na prečni flavti in Roman Pechmann na akordeonu. Za produkcijo skrbi Slovensko prosvetno društvo Šentjanž. Predstavo bodo igrali v k&k Šentjanž (Šentjanž v Rožu) petkrat v slovenskem jeziku: 16. 9. ob 20.00, 19. 9. ob 17.00 in ob 20.00, 22. 9. ob 20.00, 25. 9. ob 20.00; in petkrat v nemškem jeziku: 18. 9. ob 20.00, 21. 9. ob 20.00, 23. 9. ob 20.00 in 26. 9. ob 17.00 in ob 20.00.

Prosijo za predhodno prijavo na tel. 0681/81119603 ali e-naslov viktor.

polnori@gmail.com.