»Gorjanci« z mlado igralsko skupino Čopiji na nobeni premieri še niso imeli tako nabito polne farne dvorane kot zadnji petek na igri »Ko so bile vrane še pisane«! Živ nastop devetčlanske ekipe in regionalne korenine igre so privabile gledalke in gledalce od Pliberka do Dunaja.

Ustvarjalna gledališka skupina z Moniko Wieser-Zeichen, ki je napisala besedilo, in režiserjem Pavlijem Zablatnikom, ustvarja igre, ki odgovarjajo jezikovnemu znanju mladine in vzpodbuja razmišljanje o temah današnjega časa. Podpirajo jih ustrezne skromne in enostavne kulise (izvedba Hanzi Dragaschnig) in učinkovita luč. Živo dušo pa jim vdahnejo krasne lutke, fantastične ribice, pujski, krti ter živopisane in črne vrane, ki jih je v neštetih urah oblikovala in šivala Veronika Zeichen. Za primeren glasbeni okvir pa so poskrbele glasbeni aranžmaji Inga Murija (klavir), ki sta ga spremljala Anita Bister s tamburico in Jochen Schlamberger na prečni flavti.

Delež zainteresirane publike, ki ni obvladala slovenskega jezika, je bil kar precejšen. In čeprav niso vsega razumeli, so vse razumeli! Mnogo je bilo pohvale in priznanja gledališkemu timu in mladim gledališčnikom, publika je še dolgo ostala v dvorani in izražala zadovoljnost z gledališčniki iz Kotmare vasi, ki so od besedila do lutk vse ustvarili sami.

Obiskovalce in nastopajoče sta v slovenščini in nemščini pozdravila novi kotmirški dušni pastir dr. Sylvere Buzingo in predsednik društva Vinko Wieser.

Igralska skupina Čopiji bo s svojo predstavo nastopila v četrtek, 23. februarja, ob 15.30 v okviru »Tribune«, ki jo organizira KKZ. V petek, 10. marca, pa je načrtovan tudi nastop v ljudski šoli Kotmara vas.