Celovec Glasba, kultura, politika – vse to so srčne zadeve koroških Slovencev, logično, da tudi pri študentih ni drugače. Posledica je, da so pri Klubu slovenskih študentk in študentov na Koroškem po poživitvi klubskega zbora letos ustanovili še gledališko skupino. Ta je minuli petek prvič stopila na oder in krstno uprizorila avtorsko predstavo »Faustopolarnost«.

Avtorski projekt po motivih Goethejevega Fausta je režirala Lara Vouk. Za absolventko AGRFT v Ljubljani pa je bilo to prvič, da je prevzela režijo: »Na podlagi odlomkov teksta smo poskusili različne načine gibanja in plesa. Usmerjala sem jih, v katero čustvo naj grejo. Veliko pa so igralci tudi sami vlagali svojih idej. Na začetku sem črpala iz Fausta, potem ko sem videla, kaj posamezni igralci delajo, pa iz tega.«

Nekateri gledališčniki so že nastopali na koroških odrih, kar se je videlo že pri prvi koreografiji, ko so se Barbara Horvat, Lara Hobel, Lena Kolter, Marina Smolnik, Rok Selan, Špela Simonišek, Tanja Klančnik in Tanja Sturm premikali iz realističnega sveta v abstraktnost. Mistični zvoki in glasba, za katero je bil odgovoren Bojan Vukiç, ter skromna uporaba luči so poskrbeli za posebno vzdušje v Tischlerjevi dvorani. Ko so igralci odložili uniforme, se je dogajanje v dvorani stopnjevalo iz minute v minute z nazadnje nepredvidljivim koncem.

Lara Vouk letos na Koroškem deluje tudi kot igralka. Še junija jo lahko vidite v igri »vonDerHandImMund« gledališča »teatro zumbayllu«, ki je imela včeraj v celovškem pristanišču Lend premiero. V ospredju igre je zdravnik, ki se po brodolomu znajde na otoku s kanibali in tam skuša preživeti. Nadaljnje predstave so 15./20./21. in 22. junija, zmeraj ob 20.30. (Vstopnice: [email protected] ali 06801347841).

V sklopu gledaliških dni pa sta bili v Tischlerjevi dvorani na sporedu še dve igri. V petek igra »Homesidestory« gledališke skupine »Ensemble Linde«, klasična tragedija po zgledu Romea in Julije, obdelana na temo domovina, kjer si nasprotujeta mednarodnost in narodnost. Sodelovali so igralci iz Avstrije, Nemčije, Irana, Iraka, Afganistana, Kameruna in Malija. Igro pa je režirala Imke Logar-Thiessen.

V soboto pa je na oder stopila še lutkovna skupina KlubLutke z dramo »Veliki briljantni val-ček« po predlogi istoimenske drame Draga Jančarja. Nastopili so Ana Kresitschnig, Simon Trap, Ana Grilc, Barbara Rutar, Julija Urban in Meta Vouk.