Celovec Italijansko mesto Verona pred približno 500 leti. Tukaj se dogaja najbrž najbolj znana ljubezenska zgodba na svetu: zaljubljenca, ki ne smeta ubrati skupne poti, ker se njuni družini sovražita. Avtorice_avtorji približujejo zgodbo brez odvečnih besed, z razgibano in ganljivo pripovedjo sedanjosti, prikazujejo, da se ljubezni sovražni zapleti odvijajo tudi danes, da bi se priimki Capulet in Montague danes mogli tudi glasiti Müller in Meier. Ker obstajajo v naši tako imenovani »svobodni družbi« še zmeraj nesmiselni predpisi in predsodki (ali jih je zmeraj več?). Fina odmera duhovitosti poskrbi za to, da ohranjajo tudi grobe in tragične situacije lahkotnost in da najdejo ljubezen in njena poželenja ustrezni izraz. Umetniški tim: Nika Sommeregger | Sabine Kristof-Kranzelbinder, Michael Kristof-Kranzelbinder, Mathias Krispin Bucher | ali: Sascha Mikel Termini: 28. decembra / 2./ 3./ 4./ 5./ 11./ 12./ 18./ 19. januarja 2020 ob 16.00 Kraj: Kammerlichtspiele Vstopnice: 0660/ 2161966 ali [email protected]