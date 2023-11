Slovensko prosvetno društvo Bilka je v soboto, 18. novembra, vabilo na premiero otroške gledališke skupine, ki je naštudirala predstavo »Mizica, pogrni se«, prirejeno po bratih Grimm.

Dvorana starega vrtca v Bilčovsu je zaživela v pričakovanju gledališča s posebnimi svetlobnimi efekti. Zbrali so se odrasli in otroci, ki uživajo v gledališki umetnosti, predstavila pa se jim je nova šestčlanska otroška gledališka skupina. Nastala je iz »otroških ur« za najmlajše. Dolgoleten običaj je, da SPD Bilka po nekaj letih otroškega druženja, igranja in spoznavanja jezika ustanovi novo otroško gledališko skupino, ki nato zraste v mladinsko skupino, ta pa nadaljuje s tradicionalnim gledališkim ustvarjanjem v Bilčovsu. Pet igralk in en igralec nove gledališke skupine so na vajah hitro spoznali, da gledališče ni le učenje besedila, temveč tudi pravilno gibanje po odru, uporaba rekvizitov, zaporedje prizorov, učinek svetlobnega žarka in še mnogo več.

Režijo predstave je vodila Irena Rajh iz lutkovnega gledališča Fru-Fru, pripravila je rekvizite, pri predstavi upravljala tehniko, predvsem pa je glede na zasedbo gledališke skupine priredila besedilo zgodbe. Povedala nam je, kako se razvija gledališki podmladek.

Irena Rajh: Prvič sem v Bilčovsu režirala pred 15 leti. Lani smo po pandemiji spet začeli z otroškimi uricami, jeseni pa smo ustanovili novo otroško gledališko skupino. V predstavo smo vključili elemente lutkovnega in senčnega gledališča.

Kaj se otroci naučijo v gledališču?

Otroci spoznavajo gledališki jezik preko igre. Potrebujejo jasna navodila, da se znajdejo ter sami skrbijo za prihode in odhode na oder. Naučijo se socialne veščine, da obvladajo tremo in znajo ustrezno odreagirati, če se njihov sosed zmoti ali pozabi iztočnico. Tako otroci vstopajo v umetniški svet gledališča.

Kaj je poseben izziv gledališkega dela na Koroškem?

Poudarek je na jeziku. Kot rojena govorka iz Slovenije prinašam malo drugačen izraz, preko umetnosti pa se najlaže povezujemo in govorimo svoj materni jezik. Velikokrat se pogovarjamo o besedah in iščemo nemške ustreznice. Slovenščina je temelj našega sporazumevanja. V skupini imamo različno jezikovno znanje in vsi se moramo potruditi, da se razumemo.