Film Mila/Marija bo prvi celovečerni partizanski film, posnet z ženske perspektive. Konec februarja bodo na Koroškem avdicije.

Scenarij Andrine Mračnikar je za snemanje odobril Avstrijski filmski institut. Med sofinancerji fima je tudi ORF, kar pomeni, da bo za kinodvoranami film tudi na sporedu avstrijske javne radiotelevizije. Film z naslovom Mila/Marija nastaja v avstrijsko-slovenski koprodukciji, pri kateri sodelujeta dunajska produkcijska hiša Amour Fou in Vertigo film iz Ljubljane. Snemanje bo predvidoma jeseni in pozimi 2024 na različnih lokacijah na južnem Koroškem in v Sloveniji. Producent filma je Alexander Dumreicher-Ivanceanu, med možnimi lokacijami snemanja na Koroškem pa režiserka omenja Železno Kaplo, Obirsko in Sele.

Film pod režijsko taktirko Andrine Mračnikar pripoveduje zgodovino koroškoslovenske družine med letoma 1932 in 1950, osredotoča pa se na obdobje druge svetovne vojne in odporniški boj. »To bo vsekakor poseben partizanski film, saj ima glavno vlogo v njem ženska, ne moški, kot je v večini tovrstnih filmov. Glavna junakinja je v večjem delu filma mlada ženska, ki jo nato spoznamo tudi kot odraslo ženo.« Kot je povedala režiserka, glavno junakinjo represalije nad koroškimi Slovenci privedejo do odločitve, da se pridruži partizanom.

Konec februarja iščejo mlade talente

Trenutno preko razpisa iščejo mlade igralke in igralce, ki jih zanima delo pred filmsko kamero. Kastingi za starostno skupino od 7 do 17 let bodo v petek, 23. februarja, ob 10.00 na Slovenski gimnaziji in ob 15.00 na Obirskem pri Kovaču. V soboto, 24. februarja v farovžu v Šentjakobu, v nedeljo, 25. februarja, ob 13.00 pa v farni dvorani v Šmihelu pri Pliberku. Kastinge bo vodil Miha Dolinšek ob podpori filmske igralke Martine Poel. Za vlogo v filmu igralske izkušnje niso potrebne.

Šest tisoč ljudi si je ogledalo Izginjanje

Zadnji celovečerni film Andrine Mračnikar, dokumentarni film Verschwinden/Izginjanje si je v avstrijskih kino­dvoranah ogledalo okoli 6000 ljudi. V to niso všteti podatki o udeležbi na društvenih projekcijah filma, ki jih režiserka nima. Kot pravi Andrina Mračnikar, imajo »običajno avstrijski dokumentarni filmi med 2000 in 3000 gledalcev, tako da sem zadovoljna z obiskom, seveda pa imajo pri novem filmu Mila/Marija producenti mnogo višje cilje, ker gre za igrani film«. Proračun filma Mila/Marija znaša med 4,5 in 5 milijonov evrov.