Pester spored celovškega festivala Pelzverkehr nudi letos dva slovenska performansa.

Festival Pelzverkehr vabi tudi letos ljubitelje sodobnega plesa na 25 produkcij, ki se bodo odvijale med 18. in 25. septembrom na raznih prizoriščih v Celovcu. Po besedah intendantke Ingrid Türk Chlapek produkcije tudi letos prikazujejo aktualne smeri sodobnega plesa in performansa, spored sega od estetsko znanega do tveganega in eksperimentiranja. Zaradi pandemije nudi festival nekoliko manj predstav kot prejšna leta. Tradicionalno pa so na festivalu zastopane tudi slovenske produkcije, letos sta to dva performansa.

Prva bo plesna predstava Mala Kline z nazivom SONG, ki temelji na Visoki pesmi. Druga slovenska produkcija pa je performans Golo življenje, produkcija laboratorija Via Negativa. Več informacij o festivalu najdete na www.festivalpelzverkehr.at