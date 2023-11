Memorial Kärnten/Koroška je letošnjo tradicionalno spominsko svečanost ob avstrijskem državnem prazniku namenil Moskovski deklaraciji, ki ima častno mesto v zgodovini slovenskega upora. Slavnostni govornik je bil Franz Vranitzky.

Pred 80 leti so zavezniške sile Velika Britanija, ZDA in Sovjetska zveza v Moskvi sprejele deklaracijo, v kateri opozarjajo Avstrijo, da bo morala po koncu vojne dokazati, kaj je sama prispevala k svoji osvoboditvi. Hkrati je po besedah predsednika društva Memorial Kärnten/Koroška Alexandra Petritza s to deklaracijo »za mnoge nastal mit o Avstriji kot prvi nacistični žrtvi, za mnoge pa je bil ta mit živ­ljenjska laž 2. avstrijske republike«. Dejansko pa je še vedno malo znano, da se je Avstrija pri pogajanjih za državno pogodbo sklicevala na partizanski upor, ki je bil »edini vojaško in politično relevantni upor in borba proti nacističnemu režimu na današnjih avstrijskih tleh« (Petritz).

Z leve: Thomas Nečemer, Alexander Petritz in moderatorka Mirjam Zwitter-Šlemic, ki je suvereno povezovala spominsko slovesnost.

Vranitzky priznal krivdo Avstrije

Zgodovinska laž, da je bila Avstrija zgolj žrtev nacistične Nemčije, se je razbila junija 1991. Takratni zvezni kancler Franz Vranitzky je kot prvi uradni zastopnik Avstrije v svojem govoru v avstrijskem parlamentu priznal sokrivdo avstrijskih državljank in državljanov pri nacističnih zločinih. Za to se je opravičil pri žrtvah in njihovih potomcih in prevzel tudi moralno odgovornost za storjena dejanja. Prav tako je junija 1993 na svojem državniškem obisku v Izraelu prosil vse preživele in njihove potomce za odpuščanje. Hkrati je tudi dejal, da »so bili taki, ki so za ceno svojega življenja bili dovolj pogumni in se uprli nepojmljivemu in neznosnemu« (Petritz).

Društvu Memorial Kärnten/ Koroška, za katerega ima velike zasluge še posebej Franc Wakounig, gre velika zahvala, da so prireditev namenili okroglemu jubileju Moskovske deklaracije in kot častnega gosta povabili Franza Vranitzkega. Moskovske deklaracije posebej bivši kancler v svojem govoru sicer ni omenil. Opozoril pa je na žrtve iz vrst slovenske narodne skupnosti in na protinacistični upor slovenskih partizanov. Poleg Vranitzkega je spregovoril tudi deželni glavar Peter Kaiser, Vranitzky pa je v stališču za Novice dejal: »Prvič sem obiskal to prireditev. Zelo me je prevzela. Ni bila izraz rutine, temveč odkritega prizadevanja.«